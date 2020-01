Un nen de 12 anys de Badalona, segrestat des de fa un mes a Hondures

Un nen de 12 anys que viu a Badalona fa un mes que està segrestat a Hondures. El nen, que es diu Enoc i cursava 1r d'ESO a l'institut escola Rafael Alberti, va marxar fa gairebé un mes i mig amb la seva mare al seu país d'origen. Segons alguns mitjans locals, almenys quatre membres de la seva família i el seu entorn han estat assassinats (un tiet, l'avi, una veïna i la mainadera), mentre que el menor continua desaparegut des del 2 de desembre. Les informacions són confuses. Els Mossos d'Esquadra no tenen constància del cas.

L'assalt ha aixecat molta expectació a Hondures, on la mare ha estat entrevistada per diferents mitjans de comunicació. La mare del noi, Carina Chinchilla, va explicar el 2 de gener en una entrevista al canal HCH Television Digital que encara no han rebut cap trucada dels assaltants demanant un rescat. "Estic desesperada", va dir la mare, després de denunciar la inseguretat del país. Segons va dir, "els van atacar només per robar-los" i va insistir que no devien diners a ningú.

Arran de la col·laboració ciutadana, la policia va aconseguir detenir un dels sospitosos, que, segons la mare, "portava posada la roba que els havia robat". La dona va afegir que quan els agents van escorcollar casa seva li van trobar més caixes de roba i objectes robats a les víctimes. "Acabar amb tres vides només per coses materials...", lamentava. A l'entrevista va explicar també que tenien bitllets per tornar a Badalona el 26 de desembre, però va assegurar: "Jo no tornaré sense el meu fill, no tornaré sense respostes".

"Demanem la col·laboració de les famílies"

A Badalona la notícia no ha saltat als mitjans fins aquest divendres, quan l'escola del nen, l'Institut Escola Rafael Alberti, ha informat a través d'una circular a les famílies que "l'alumne Enoc ha estat segrestat al seu país" i que hi ha convocada una concentració aquest dissabte, dia 11, a les 15h a la plaça Catalunya de Barcelona. "El nostre centre hi participarà activament i demanem la col·laboració de totes les famílies", diu la direcció a la carta.

Fonts de l'escola han explicat a l'ARA que l'Enoc va arribar al centre a 4t de primària i que aquest any era un dels alumnes que han estrenat el curs de 1r d'ESO, ja que el centre ha passat a ser un institut escola aquest 2019-20. El 19 de novembre la mare va comunicar al centre que se'n tornava a Hondures amb la família. Uns dies després, a l'escola ja els van arribar les informacions i, malgrat que ho han intentat, no s'han pogut posar en contacte amb la mare de l'Enoc. Els seus companys de classe han seguit el cas a través d'internet.

L'institut escola Rafael Alberti, situat al barri de Llefià de Badalona, al límit amb Sant Roc, és un centre de màxima complexitat. Això significa que els alumnes són de famílies amb un nivell socioeconòmic molt baix, moltes de les quals d'origen estranger.

A través de Twitter, la Federació d’Associacions de Famílies d’Alumnes de Centres Públics de Badalona han mostrat el seu "trasbals" per la notícia.

En ser consultades per l'ARA, fonts de l'Ajuntament de Badalona han explicat que també s'han assabentat aquest divendres del cas, i s'han posat a disposició de la família del nen per si cal demanar la intermediació de la Delegació del govern espanyol.