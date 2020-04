El final de curs que ningú va preveure

"A casa costa més concentrar-te i tots plegats anem una mica a cegues". Arnau Montasell té disset anys i està en aquell curs en què li toca decidir cap on vol encarar la seva vida d'adult superant prèviament la temuda selectivitat. "Que com em sento? Nerviós i espantat davant la incertesa", explica. Estudia segon de batxillerat en un institut públic de Palau Solità i Plegamans (Vallès Occidental). Després d'haver circulat el rumor entre els estudiants, el 12 març cap a migdia els professors els van comunicar que es cancel·laven les classes fins a nova ordre.

Des de llavors el seu dia a dia és una versió alentida de qualsevol jornada abans de l'arribada del coronavirus. S'aixeca cap a quarts de deu i després d'esmorzar estudia un parell d'hores. S'ha centrat en les assignatures obligatòries de la selectivitat. En el seu cas, a banda d'història, català, castellà i anglès, té matemàtiques. De fet, els seus professors de català i d'història li fan gairebé des del primer dia de confinament classes en línia, i el de tecnologia des de fa dues setmanes just al mateix horari del centre. "En castellà fins i tot hem fet una prova i ens controlaven a través d'una videotrucada", explica. La resta de professors opten per opcions diferents: "La de física ens envia les classes gravades i la resta exercicis per correu electrònic".

Per obligar-se a estudiar a la tarda, un grup de companys de classe es connecten a Zoom, una aplicació que permet fer videotrucades, i repassen els temes i aclareixen dubtes.

Aquesta setmana des de l'institut li han enviat una enquesta per saber si disposa de material informàtic i de connexió a internet per seguir les classes online després de Setmana Santa. "De moment no ens han dit res més", afegeix.

Confia tornar al centre com a mínim l'últim mes abans de la selectivitat, que per primer cop es farà el mes de juliol, concretament els dies 7, 8 i 9. Vol estudiar el grau en gestió de ciutats intel·ligents i sostenibles de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). "Vaig anar a una xerrada i veig que és una enginyeria variada i amb sortida laboral".

El confinament, lluny d'aïllar-lo dels amics, ha fet que encara hi estigui més en contacte, malgrat que sigui amb una pantalla pel mig. Una pantalla que no sempre és la del telèfon mòbil o l'ordinador. De fet, si pot escollir acostuma a ser la de la PlayStation.

Un estiu diferent

Però el coronavirus no només ha trastocat el seu últim curs d'institut, sinó que també li ha capgirat els plans que tenia per a l'estiu. Està apuntat a un campus de triatló i té un viatge a Sardenya al juliol que tot apunta que el covid-19 també cancel·larà. "Serà un estiu de relax, vull aprofitar-lo per treballar i així estalviar per a la universitat i per treure'm el carnet de conduir". A finals d'octubre farà divuit anys i té clar que el seu estiu serà el del 2021.

Mentre no arriba, amb els companys de classe ja han acordat quin serà el seu pla quan s'acabi el confinament: fer una barbacoa. Serà el convidat invisible qui decidirà, de nou, quant de temps hauran d'esperar per celebrar aquest insòlit final d'etapa.