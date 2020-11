Sense acord per a les recomanacions nadalenques

“Ens cal més temps per seguir treballant en el document de recomanacions”. Amb aquesta frase, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va resumir ahir com havia anat la trobada, a la tarda, del consell interterritorial del sistema espanyol de salut entre el govern espanyol i les diferents comunitats autònomes. La reunió havia de servir per consensuar quines eren les mesures de restricció o obertura que es fixaran per a les festes de Nadal però, tal com va remarcar Illa, “l’acord requereix més feina”.

El ministre va explicar que encara hi ha algunes comunitats que no han fet arribar la seva proposta. Així, la compareixença va ser breu i Illa tampoc es va voler pronunciar sobre si la recomanació de fer reunions familiars es mantindria en sis persones o bé en 10, tal com proposen Catalunya i Madrid. En aquest sentit, el ministre sí que va remarcar que, en qualsevol cas, el document resultant -que esperen poder enllestir en la reunió de la setmana vinent- serà un document “de recomanacions”. “La incidència de la pandèmia no és igual a tot arreu i, per tant, cada territori haurà de veure què pot fer i què no”, va insistir. “Sí que vull traslladar que hi ha preocupació, i la nostra línia és la de demanar sensatesa i prudència”, va reblar Illa.

La mobilitat, un factor clau

Entre les pors que més va subratllar ahir el govern espanyol hi ha el fet que la mobilitat es torni a incrementar a Espanya amb motiu del pont del desembre i el Nadal. “Portem més d’una setmana amb descensos, però seguim en nivells preocupants, no podem abaixar la guàrdia”, va recordar Illa.

A la trobada d’ahir hi va assistir, de manera telemàtica, la comissària de Sanitat europea, Stella Kyriakides, que va fer un reconeixement a l’esforç realitzat per la ciutadania espanyola i, especialment, al treball dels professionals sanitaris “en la primera línia de combat”.