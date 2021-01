"Repensar solucions" per evitar més morts de persones sense sostre

L'endemà que dos homes sense sostre morissin a Barcelona en plena onada de fred pel pas del temporal Filomena, el col·lectiu de les persones que viuen al carrer ha tingut aquest dimarts un dia de visibilitat a través de diverses declaracions que, ara per ara, no canviaran la seva situació. Mentre s'està pendent de determinar si els dos homes, de 32 i 38 anys, van morir per hipotèrmia a causa de les baixes temperatures –no tenien signes de violència i de moment no ha transcendit el resultat de les autòpsies–, l'Ajuntament de Barcelona ha admès que "òbviament" una de les hipòtesis de la seva defunció era el fred. La comissionada d'Acció Social del consistori, Sònia Fuertes, ha insistit que un d'ells estava en contacte amb els serveis socials però havia rebutjat anar a un allotjament i l'altre no constava que se l'hagués atès –es pensa que feia poc temps que havia arribat a la ciutat.

Segons Fuertes, unes 60 de les 100 places que l'Ajuntament va activar dissabte per reforçar el dispositiu d'atenció a persones sense llar per poder dormir durant el temporal estan lliures. Ha assegurat que el consistori "repensa contínuament" el model d'actuació per als sensesostre, que "no defugirà la seva responsabilitat" però que "mai serà suficient". Des de les entitats, la Taula del Tercer Sector Social ha volgut ser contundent a l'hora de reclamar "un repte de país" amb totes les administracions per al sensellarisme. "Augmenta perquè és un fenomen estructural i les respostes que s'hi estan donant no són les adequades, no van a l'arrel del problema", ha exposat la Taula, que ha afegit que "sovint les polítiques públiques en deixen fora les persones sense llar" i que, quan se les té en compte, "s'acostuma a oferir-los una solució temporal". "Si no s'aborda des d'aquesta visió conjunta i transversal, no podrem erradicar-ho", ha conclòs.

El cap dels Mossos d'Esquadra, el major Josep Lluís Trapero, ha fet un comunicat intern a la plantilla per demanar als agents que siguin "proactius" a l'hora d'atendre la gent sense llar. "Cercar informació sobre on passen la nit, si són coneixedors dels recursos que hi ha, si pateixen algun tipus de malaltia o si hi ha quelcom que els impossibiliti ser receptors dels serveis que se'ls poden oferir", ha plantejat Trapero, que ha fet una crida a incloure-ho en el patrullatge a les zones on hi ha persones que viuen al carrer. Finalment, la portaveu del Govern, la consellera Meritxell Budó, ha instat els ajuntaments a "incrementar les prevencions" amb mesures per allotjar els sensesostre davant l'actual onada de fred.