Els sensesostre ocupen els carrers de San Francisco

Els campaments de persones sense llar ocupen carrers del centre. I les escombraries, agulles de drogoaddictes, i orina i excrements d’humans omplen les voreres. Els veïns de San Francisco n’estan farts i creuen que la situació s’ha fet insostenible. La ciutat fa dècades que lluita contra el sensellarisme. El problema no és nou ni tampoc ha sorgit pel boom tecnològic que ha disparat els preus de l’habitatge. Però els últims dos anys s’ha fet més visible.

San Francisco té unes 7.500 persones sense sostre. Però Nova York és de llarg la ciutat dels Estats Units que en té més: uns 76.000 -la xifra més alta des de la Depressió dels anys 30-. En canvi, si es té en compte la seva població, la ciutat californiana amb 795 persones sense llar per 100.000 habitants s’acosta a la primera metròpoli nord-americana, que en té 887 per cada 100.000.

Una de les raons del per les quals el sensellarisme s’ha fet més visible a San Francisco és la transformació de barris fins fa poc més assequibles i menys poblats com ara el SOMA i el Mission Bay. A mesura que s’han construït nous habitatges han desaparegut els lofts i edificis abandonats que eren el refugi de moltes persones sense sostre. A aquest problema, a més, s’hi afegeix el poc nombre d’albergs d’acollida que té la ciutat, a diferència d’altres com ara Nova York o Washington. D’altra banda, les noves promocions immobiliàries no han servit per reduir el preu de lloguer -un pis d’una habitació costa de mitjana 3.400 dòlars-. La ciutat no dona l’abast per absorbir els 10.000 habitants a l’any que ha guanyat des del 2010. I, per tant, complica les polítiques per combatre el sensellarisme.

La seva flamant alcaldessa, London Breed, va prometre en campanya eliminar en un any els campaments dels sensellar. I, des de l’inici del seu mandat, el juliol passat, ja ho ha començat a fer. Breed, la primera dona afroamericana que dirigeix San Francisco, també ha presentat un pressupost que inclou centenars de milions de dòlars en els pròxims dos anys per contractar més personal de neteja del carrer i crear més centres d’acollida per als sensesostre, anomenats centres de navegació perquè personal de l’Ajuntament els ajuda a buscar feina i casa, i a accedir als serveis públics.

Programes públics

Un dels seus antecessors, l’alcalde Gavin Newsom -que és candidat a les eleccions a governador de Califòrnia d’aquest novembre- va prometre el 2004 acabar amb el sensellarisme en 10 anys. Va invertir en aquest objectiu 1.500 milions de dòlars i va aconseguir treure gairebé 20.000 sensesostre del carrer. Però, tot i així, la xifra de les persones sense llar continua avui sent la mateixa de fa una dècada -això sí, es va observar una reducció d’uns milers entre el 2012 i el 2014-. Quan Newsom va deixar l’alcaldia, el 2011, el nou alcalde Ed Lee va decidir reduir els fons del programa Housing First -que posa l’accent a allotjar primer els sensellar abans de tractar altres problemes- i en plena crisi econòmica es va centrar en la creació de llocs de treball.