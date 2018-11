Una sentència de l'Audiència de Lleida reobre el debat sobre què és agressió sexual i que no ho és

Una sentència de l'Audiència de Lleida ha tornat a obrir el debat sobre la definició d'agressió sexual que actualment recull el Codi Penal, que especifica que perquè un atac sexual sigui condemnat com a tal s'ha de demostrar que hi ha hagut violència i intimidació. El tribunal ha imposat quatre anys de presó a un home i al seu nebot per mantenir relacions sexuals amb una dona, sense el seu consentiment, en sortir d'un bar de Viella l'agost del 2017. L'Audiència considera que es va tractar d'un delicte d'abusos sexuals, i no d'agressió sexual com defensava la Fiscalia, que demanava 15 anys de presó per als dos homes.

Es dona la circumstància que l'advocat que portava la defensa dels dos condemnats és Agustín Martínez, el mateix que defensa la majoria dels membres de la Manada, els homes condemnats només per abusos sexuals per violar en grup una jove als Sanfermines.

El tribunal no hi veu violència ni intimidació

Segons la sentència, recollida per Europa Press, del testimoniatge de la jove no es pot concloure que les pràctiques sexuals a les quals va ser sotmesa "es fessin vencent la seva voluntat mitjançant una acció violenta o intimidatòria que permetin qualificar l'atemptat a la seva llibertat sexual com un delicte d'agressió".

Durant el judici, els acusats van reconèixer haver mantingut relacions sexuals amb la víctima, però van al·legar que van ser consentides, mentre que la dona va explicar que el dia dels fets plorava mentre els deia "no" i els demanava que paressin, i que no s'hi va resistir físicament per por. El tribunal considera provat que la dona, "plorant, va dir repetidament 'no' i 'sisplau, para'", però conclou que les pràctiques sexuals "es van dur a terme, en tot cas, aprofitant-se els autors per abusar d'ella, del seu caràcter vulnerable, la qual cosa, juntament amb la prèvia ingesta de begudes alcohòliques i ansiolítics, possiblement podria haver afeblit la seva capacitat de defensa, i que això ja va fer innecessari acudir a actuacions violentes o intimidatòries".

L'advocat dels homes ha assegurat que demanarà la llibertat de tots dos –ara estan en presó preventiva– perquè amb una condemna "tan baixa" creu que no té sentit mantenir-los entre reixes. Martínez, entre altres casos, està pendent també de la valoració dels recursos a la sentència del cas de la Manada que el Tribunal Superior de Justícia de Navarra va avaluar a principis de mes i sobre els quals ara ha de dictar sentència. La defensa dels condemnats va demanar-ne l'absolució, mentre que la Fiscalia i l'acusació particular i la popular –exercida pel govern de Navarra i l'Ajuntament de Pamplona– volen que els condemnin a 25 anys de presó per agressió sexual, i no per abusos.