El TC adverteix a la Generalitat que no pot imposar el català als consumidors ni a les empreses

El Tribunal Constitucional (TC) avala el Codi de Consum de Catalunya aprovat el 2010, que estableix que els consumidors poden exigir a les empreses que es comuniquin amb ells en català. Ara bé, l'alt tribunal deixa clar que això no es pot utilitzar com una eina per excloure el castellà, sinó tan sols com un recurs per garantir el dret dels clients a escollir entre una llengua i l'altra.

El Partit Popular (PP) va recórrer alguns dels punts del Codi de Consum el 2010 perquè entenia que imposava l'ús del català en detriment del castellà. El Constitucional ha tombat la majoria de les seves reclamacions però a la vegada la sentència recorda a la Generalitat que pot obligar les empreses a comunicar-se amb els seus clients en totes dues llengües, però no imposar el català per sobre el castellà: "Ni el reconeixement d'un dret ni l'establiment d'un deure de disponibilitat lingüística [...] pot significar l'obligació d'ús de qualsevol de les dues llengües oficials", sentencia el TC.

Dret a ser atès en català o en castellà

El TC considera que el Codi de Consum és constitucional sempre que s'interpreti en els termes establerts en la seva sentència i per tant doni el dret als consumidors "de ser atesos oralment i per escrit en la llengua oficial que escullin" sense que això suposi la imposició d'una llengua per damunt de l'altra.

El Codi de Consum reconeix el dret de ser atès en català, així com també a rebre les comunicacions, les factures, els pressupostos, les instruccions de funcionament d'un aparell o la publicitat d'una empresa en llengua catalana. També estableix que els consumidors puguin escollir entre el català i el castellà a l'hora de signar un contracte i de rebre'n la documentació.

La sentència també recorda que no es pot establir cap tipus de sanció "davant d'un eventual incompliment". En canvi, no considera que s'estigui vulnerant la llibertat de les empreses obligant-les a utilitzar totes dues llengües com assegurava el PP, que argumentava que haurien d'assumir un cost extra posant a disposició de l'usuari documents en totes dues llengües. Pel TC, aquesta llibertat es circumscriu al territori on operen les empreses i no es pot comparar les que ho fan a Catalunya i les que ho fan a la resta de l'Estat.