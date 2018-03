Una sentència obliga Colau a posar la imatge de Felip VI a la sala de plens

Retirar el bust del rei Joan Carles I de la sala de plens de l'Ajuntament de Barcelona va ser una de les primeres decisions de l'equip de l'alcaldessa Ada Colau. I encara porta cua. El jutjat contenciós administratiu número 3 de Barcelona ha estimat la demanda interposada per la delegació del govern espanyol a Catalunya i ha declarat ara que el consistori està obligat a col·locar el retrat del rei "en un lloc preferent i d'honor del seu saló de plens". Segons ha informat avui el president del grup Popular, Alberto Fernández, la magistrada Ana Suárez ha estimat la demanda contra l'Ajuntament per no atendre al requeriment que complís el reglament estatal que obliga a col·locar el retrat del rei al saló de plens. El consistori, al seu torn, defensa que la sentència no és ferma i ja ha anunciat que presentarà un recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El termini per fer-ho acaba el 27 de març.

La delegació del govern a Catalunya va requerir la col·locació de l'efígie de Felip VI al juliol de 2015 després que l'Ajuntament retirés el bust de Joan Carles I argumentant que ja no representava la figura actual del cap de l'Estat.

El criteri municipal a l'hora de justificar que no hi hagi cap retrat del rei a la sala de plens és que és, precisament, el plenari el que ha de decidir la simbologia que hi ha en aquest espai i que així ho preveu el Reglament Orgànic Municipal, en el seu article 75, que va ser modificat el desembre del 2015 amb el suport de tots els grups menys el PP i Cs. Aquest article preveu que el plenari decideixi sobre la seva simbologia, que ha d’atendre els principis democràtics, de catalanitat, de neutralitat religiosa i de respecte a la singularitat històrica i la capitalitat de Barcelona. Fonts municipals també remarquen que, exercint aquest article, el plenari va acordar, el setembre del 2016, encarregar una reforma de la sala de plens i que serà en el marc d'aquesta reforma que es decidirà sobre la simbologia que ha de tenir l'espai. En resum, el govern de Colau defensa que la decisió de si hi ha d'haver una imatge el rei Felip VI al ple o no ha de ser política i no judicial i que l'ha de prendre el ple.

El primer a reaccionar a la sentència ha sigut el cap de files del PSC, Jaume Collboni, que ha defensat que les lleis s'han de complir i ha acusat l'alcaldessa d'estar tornant a governar amb un "excés de gesticulació" i ha recordat que ja hi va haver debat amb la retirada del bust del rei Joan Carles I i també de l'escultura de Juan Antonio Samaranch. "Colau haurà canviat més noms de carrers que carrers nous haurà fet", ha criticat Collboni en referència a la intenció del govern municipal d 'accelerar els canvis al nomenclàtor.

També la cap de files de Cs, Carina Mejías, ha defensat que "complir la llei no és una opció, sinó una obligació" i ha defensat que s'haurà de complir la sentència que "exigeix" que el rei tingui un "lloc preferent" a la sal de plens.