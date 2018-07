La sequera esborra el verd dels parcs de Londres

Green Park, un dels grans parcs reials del centre de Londres, entre Picadilly i The Mall, a tocar del palau de Buckingham, ha perdut part del nom. Ja no és més el Parc Verd. És el Parc Agostejat. La gespa, resseca per la manca de pluja sobre la capital des de fa més de sis setmanes i per l’onada de calor més intensa que registra el Regne Unit des del 1976, sembla el tros pelat dels dos fons de la pista central de Wimbledon que més trepitgen els jugadors: el que voreja la zona des d’on serveixen. El mateix passa a Hyde Park, Kensington Gardens, Richmond Park, St. James, Regent’s Park, Greenwich o Victoria Park. I arreu del país se succeeixen les mateixes imatges.

La visió dels efectes de la sequera és especialment dramàtica des de l’observatori de Greenwich. Habitualment, els 700 metres quadrats de catifa que s’estenen a una banda i a l’altra del promontori on hi ha dibuixat l’imaginari meridià zero provoca tranquil·litat d’esperit: el verd que es veu relaxa i convida a rodolar pendent avall. Ara, el paisatge és la prova d’un fet poc habitual en latituds gens avesades a una calor perllongada i a la falta d’aigua.

El juny d’aquest any -la tendència durant les primeres setmanes de juliol ha continuat sense canvis- ha sigut un dels cinc més calorosos des que hi ha registres (1910). A Irlanda del Nord i Gal·les ha sigut el que més. I a Escòcia i Anglaterra, el quart més sufocant. La mitjana de les temperatures a tot el Regne Unit ha arribat als 19,9 graus durant les hores diürnes -la mateixa que el 1976-. Només el juny del 1940 va ser una mica més intens, amb una temperatura mitjana durant el dia de 20,6 graus. Per comparar-ho amb les dades d’anys normals anteriors, això suposa tres graus més. Però a més de la sequera i la calor, la manca de núvols al cel de tot el país ha provocat que les últimes setmanes hagin sigut també les més assolellades des del 1976.

Els més vells recorden l’estiu del 1976 com el més sec des de la Segona Guerra Mundial. La falta de pluja va tenir efectes devastadors per a l’agricultura i va provocar manca d’aliments, especialment de patates, fet que en va disparar el preu fins a sis vegades més que el de l’hivern. La producció va caure el 40%.

El govern laborista de l’època va posar en marxa restriccions a l’hora de regar. I fins i tot va establir una línia telefònica perquè els ciutadans denunciessin els seus veïns si feien servir les mànegues per humitejar els jardins particulars.

Ara la sequera no tindrà l’impacte que va tenir llavors sobre els preus. Però, per exemple, a Irlanda del Nord ja impera la prohibició de fer servir les mànegues, sota amenaça de multa de mil lliures (1.120 euros). I al nord-oest d’Anglaterra, on les reserves d’aigua han caigut més, entrarà en vigor el pròxim 5 d’agost si no plou abans abundantment.

Les previsions meteorològiques pel que resta de juliol indiquen que la calor sense pluja continuarà. Avui, els termòmetres s’enfilaran a Londres per sobre dels 30 graus en les hores centrals. I l’Agència Meteorològica ja parla d’una possible “monstruosa onada de calor” per a la segona quinzena d’agost. Tot és relatiu, esclar. Però l’evidència dels parcs de Londres sense gespa deixa un paisatge prou inquietant.