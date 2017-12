La sequera obligarà a reutilitzar aigua de depuradora per al consum de les llars

Catalunya està en fase de prealerta per l'episodi més greu de sequera dels últims deu anys. Amb el nivell dels pantans de les conques internes al 47% de la capacitat i les dessalinitzadores treballant a tota màquina -la del Prat està al 70% de la capacitat- les administracions busquen noves eines per pal·liar els efectes que pot tenir que no plogui els pròxims mesos. Una de les sortides serà recórrer a la reutilització de l'aigua de la depuradora del Prat per a usos agrícoles, ambientals i també per reciclar-la com a aigua de beure per a una part dels barcelonins i d'altres poblacions veïnes de l'àrea metropolitana.

La regeneració de l'aigua comporta una sèrie de filtratges més exhausitius que, d'entrada, deixen l'aigua en un estat "prepotable", segons ha explicat Javi Santos, que és el director de la planta ERA del Prat, que gestiona Aigües de Barcelona. Les instal·lacions tenen una canonada capaç de bombar aquesta l'aigua ja filtrada fins a Molins de Rei -un recorregut d'uns 20 quilòmetres- per alliberar-la al riu Llobregat i fer-ne créixer el cabal, ara molt baix. L'aigua baixarà pel curs del riu fins a la planta potabilitzadora que hi ha a Sant Joan Despí, on passarà els últims tractaments per a fer-la apta per al consum humà.

Segons el conveni que signaran pròximament l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l'ús de l'aigua reutilitzada de la depuradora per al consum humà és una sortida només per als casos d'excepcionalitat (quan els pantans baixin del 25%; ara estan al 47%), però la mateixa ACA reconeix que un comitè d'experts avaluarà poder recórrer a aquesta solució "abans del període d'excepcionalitat". Aquest comitè estarà integrat per l'ACA, l'AMB, Agbar en qualitat d'explotador i representants de l'Agència de Salut Pública.

Aquesta infraestructura per reutilitzar aigua es va construir fa deu anys, quan Catalunya estava amenaçada per una sequera greu; fins ara, però, aquesta situació no s'havia repetit i, per tant, mai havia arribat a caldre activar aquesta instal·lació. La depuradora del Prat, de fet, té una capacitat per tractar més de 300.000 litres d'aigua al dia -l'equivalent a 100 piscines olímpiques, però ara la planta de reutilització treballa a menys de l'1% de la capacitat i la major part de l'aigua que es depura va a parar directament al mar.

L'aigua de beure és només un dels usos potencials de l'aigua que es podrà reutilitzar. El responsable de la planta ha assegurat que també es podrà destinar a usos agrícoles a la zona del Llobregat, per abastir la indústria de la Zona Franca o bé per omplir dipòsits des d'on s'abasteixen les cubes dels serveis de neteja de Barcelona.

Gràcies a un tractament encara més intensiu, ha explicat el responsable de la planta, l'aigua se sotmet a un "ultrafiltratge" i una tècnica d'osmosi inversa que li extreu els sucres i les sals i que permet recarregar els aqüífers subterranis del la zona del Llobregat que estan amenaçats per la salinització perquè quan baixen els nivells d'aigua s'hi filtra sal procedent del mar.

Quatre mesos per engegar

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), propietària de la instal·lació, té previst donar el vistiplau a final de mes perquè l'estació de regeneració de la depuradora pugui posar-se en marxa a partir de l'1 de gener del 2018. Per engegar la planta de regeneració del Prat, Aigües de Barcelona -l'empresa gestora publicoprivada- calcula que caldria una inversió inicial per posar a punt els equipaments de 307.000 euros i uns quatre mesos de temps. De fet, segons l'ACA, si les pluges no arriben en abundància, de cara a la primavera hi ha risc que s'hagi de recórrer a limitar l'aigua de rec.

D'acord amb el conveni que signaran l'ACA i l'AMB, la Generalitat es farà càrrec dels costos d'explotació de la planta de reutilització de l'aigua, una quantitat estimada en 2,5 milions d'euros, amb la possibilitat d'incorporar-hi un milió més en cas que s'hagués d'augmentar la quantitat d'aigua regenerada.

L'AMB ha confirmat que l'explotació d'aquesta instal·lació la seguirà fent Aigües de Barcelona, que és qui ara explota la depuradora del mateix recinte. "No es tracta d'una nova instal·lació, simplement és afegir el procés de regeneració a la cadena de tractament", han assegurant des de l'AMB. De fet, Aigües de Barcelona és l'empresa publicoprivada on Agbar té el 70% de la participació; un 15% és de CaixaBank, i un altre 15%, de l'AMB.