Un sergent de la Guàrdia Civil accepta 8 anys de presó per haver robat al port

L’any 2009 la Guàrdia Civil va nomenar el sergent Santiago Viana cap de la policia judicial al port de Barcelona. Viana s’havia de convertir en el garant de la seguretat de la terminal portuària, després d’una època marcada per casos de presumpta corrupció i narcotràfic. Però, sis mesos més tard, els Mossos d’Esquadra el van detenir per haver-se aliat amb una banda de lladres que es dedicaven a robar contenidors de la terminal TERCAT. Viana ja formava part de l’organització criminal abans que el designessin cap de la lluita anticorrupció del port. Segons la fiscalia, el sergent era qui autoritzava les entrades i sortides del grup i els contenidors robats, i els avisava de possibles controls de vigilància policial perquè els esquivessin. Amb les seves gestions hauria facilitat que la banda s’emportés en un any una desena de contenidors carregats de mercaderies amb total impunitat, que després el grup revenia al mercat negre.

Inicialment, la fiscalia demanava 21 anys de presó per al sergent, però finalment al judici que s’ha fet durant els mesos de gener i febrer a l’Audiència de Barcelona la seva defensa i l’acusació pública han arribat a un pacte de conformitat. Viana va admetre la seva col·laboració en els robatoris i, tenint en compte aquesta confessió i el fet que va ingressar als jutjats 100.000 euros per indemnitzar les companyies dels productes robats, la fiscalia li va rebaixar la condemna a 8 anys de presó. El ministeri públic també va tenir en compte que el cas havia trigat vuit anys a jutjar-se. Tot i així, la condemna de Viana l’haurà de ratificar el tribunal perquè alguns dels acusats no van voler pactar cap acord i van preferir anar a judici.

El grup amb qui Viana col·laborava estava integrat per una vintena de persones més, entre les quals hi havia uns quants treballadors de la terminal de contenidors. La fiscal assegura que es tractava d’una xarxa “plenament organitzada i estructurada”. El líder del grup no era el sergent de la Guàrdia Civil, sinó un extreballador del port de Barcelona a qui la resta del clan anomenava “puma major”. Ell era qui rebia l’avís de l’arribada d’un contenidor, a través dels contactes que tenia en el món del contraban. La seva mà dreta era un altre treballador portuari, conegut amb el pseudònim de “puma”. Aquest home avisava dos estibadors i Viana perquè localitzessin la mercaderia en qüestió i facilitessin la seva entrada i sortida del port.

Sacs de sorra i bidons d’aigua

¿Però com s’ho feien els acusats per endur-se tot un contenidor sencer del port sense aixecar sospites? Segons la fiscalia, uns altres membres del grup es feien passar per transportistes i utilitzaven un camió per anar a buscar el contenidor. Viana era qui autoritzava l’entrada del tràiler i la sortida posterior. L’organització disposava d’una nau a prop. Allà descarregaven el contenidor i el tornaven a omplir amb bidons d’aigua o sacs de sorra que pesessin exactament el mateix que la càrrega original. La fiscal explica que Viana també facilitava al grup els precintes, de manera que, un cop carregat el contenidor amb sorra o aigua, els acusats tornaven a precintar-lo i el portaven amb camió cap a la terminal. Viana n’autoritzava l’entrada i el col·locaven exactament al lloc on l’havien trobat, amb els adhesius de seguretat intactes, com si ningú els hagués tocat.

Botí en espècies

D’aquesta manera el grup va robar 10 contenidors de tabac, perfums i ordinadors portàtils en 11 mesos. Era un negoci tan lucratiu que alguns dels encausats van arribar a portar un “alt nivell de vida”. La fiscal assegura que la mare del “puma”, el segon del grup, i la seva parella van ajudar-lo a blanquejar els diners de la revenda de les mercaderies robades, adquirint productes de luxe i obrint comptes a l’estranger. Però el sergent no obtenia diners a canvi de la seva ajuda. El seu botí, segons van descobrir els Mossos quan van escorcollar casa seva, era una part dels perfums, capsetes de tabac i ordinadors robats.

A més del sergent de la Guàrdia Civil, el cap de l’organització, la seva mà dreta, la mare d’aquest acusat, un estibador i el conductor que transportava el camió amb els contenidors robats van admetre els fets en el judici, fruit de l’acord de conformitat tancat amb la fiscalia. Amb el pacte, el ministeri públic ha aconseguit acreditar plenament l’existència de la trama, perquè els principals implicats han admès el seu paper, tot i que ha quedat per determinar la participació concreta de la resta dels processats en cadascun dels robatoris. La resta d’acusats que van confessar els fets han acceptat una condemna d’entre 6 i 7 anys de presó. En el cas del sergent, també haurà de pagar una multa i no podrà exercir de policia durant cinc anys. Els acusats que no s’hi han conformat s’enfronten, en algun cas, a condemnes de fins a 12 anys de presó.