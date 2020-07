Dos sergents dels Mossos rectifiquen i ara saben identificar els agents de l'agressió racista al Bages

No va ser fins que es va publicar l'àudio de l'agressió racista d'uns agents dels Mossos d'Esquadra a un noi el gener del 2019 a Sant Feliu Sasserra (Bages) que el departament d'Interior els va canviar de destí. Això va passar fa un mes i no ha sigut l'únic efecte, perquè, després de la difusió d'aquesta gravació, dos sergents dels Mossos van rectificar la declaració que havien fet a la Divisió d'Afers Interns (DAI) de la policia catalana i ara han sabut identificar els agents implicats. Segons ha avançat Eldiario.es i ha confirmat l'ARA, els sergents van "ampliar" voluntàriament la seva declaració. Són caps dels agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos investigats per l'actuació.

Segons fonts pròximes a la investigació, entre els dos sergents s'han identificat clarament cinc dels sis policies que estan sota sospita. Tot i aquest nou pas, que ja està al jutjat d'instrucció número 5 de Manresa que porta el cas, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha evitat aplicar cap nova mesura als policies i ha confiat que el sistema establirà la "responsabilitat". "Hi pot haver responsables, còmplices i altres que no tenen res a veure amb la situació que es va viure", ha afegit Buch, que s'ha limitat a reiterar el compromís de fer accions més contundents una vegada hi hagi sentència. El Govern va anunciar que expulsaria del cos els agents dels Mossos que fossin condemnats per l'agressió racista. Però, mentre això no passa, el Parlament va instar la Generalitat a suspendre de sou i feina els sis policies, tot i que el departament d'Interior ho va rebutjar.

Ara els agents, que fins que es va publicar l'àudio havien continuat treballant a l'ARRO, estan destinats a un servei en què no tenen contacte amb persones. En la gravació es podien sentir diversos insults: "Ets un mico. Negre de merda. Racista no, el següent. Ves-te'n més lluny que l'Àfrica". L'endemà de la difusió de l'àudio el cap dels Mossos va enviar una carta a la plantilla en què deia que sentia "vergonya i indignació" per l'agressió racista.

Buch critica el títol de la comissió

Precisament arran d'aquest cas del Bages, el Parlament va constituir aquest dimecres la comissió d'estudi sobre el racisme institucional i estructural en la gestió de la seguretat. Buch ha criticat el títol de la comissió perquè considera que sorgeix "d'una presumpció de culpabilitat". "És un títol no encertat. Demano presumpció d'innocència", ha dit el conseller d'Interior, que ha admès que hauria posat un altre títol. Buch ha assegurat que la comissió tindrà "tot el rendiment de comptes i les explicacions" per part dels Mossos.