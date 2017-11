Ja són tres els morts pel brot de legionel·losi a Llinars dels Vallès

L’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) informa que el brot de legionel·losi a Llinars del Vallès ha deixat, fins ara, tres morts. La resta d'afectats, homes i dones d'entre 48 i 94 anys, segueixen hospitalizats i un d'ells està ingressat a la UCI. Segons confirma la propia ASPCAT, tots els casos són de persones que viuen o han estat al municipi durant el període d'incubació i tenen patologia de base o factors de risc. A dia d'avui, no es descarta que puguin aparèixer més afectats en els propers dies ja que el període d'incubació de la malaltia pot ser de fins a catorze dies.

Paral·lelament continua en curs l’estudi ambiental per tal de delimitar possibles instal·lacions de risc a la zona i fer la inspecció, recollida i anàlisi de mostres i el tractament i, si s’escau, tancament de les instal·lacions implicades. Els centres sanitaris de la zona estan informats i estan col·laborant en la detecció i notificació de malalts a l’ASPCAT.

Informació útil per al ciutadà

Des de l’ASPCAT informen els ciutadans que tinguin en compte que la legionel·losi es contagia per inhalació d’aigua polvoritzada o aerosols, i no es transmet d’una persona a una altra. Les persones que tenen més risc són les fumadores, les que pateixen malalties cròniques que afecten al sistema immunitari i les d’edat avançada. Finalment, asseguren que es pot beure sense perill aigua d’abastament públic, tant de domicilis particulars com de fonts públiques.