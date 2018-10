Les set mentides del pare de la Nadia, al descobert

Els pèrits i els testimonis que han declarat durant les més de 30 hores de judici han deixat entre l’espasa i la paret Fernando Blanco i Margarita Garau. Els metges qüestionen que la malaltia de la nena sigui mortal, els pèrits troben de “ciència ficció” els tractaments descrits pel pare de la nena, no hi ha cap rastre d’on es van invertir els diners de les donacions i els veïns se senten enganyats per la parella. La fiscalia manté la petició de sis anys de presó per estafa i apropiació indeguda. Tot i el reguitzell de proves, però, les defenses mantenen la innocència dels seus clients i en demanen l’absolució.

Risc imminent de mort

Fernando Blanco insisteix que la seva filla té una malaltia mortal i que les operacions li donarien 10 anys més de vida. Els pares van alertar l’escola que la nena moriria. “Deien que no arribaria a Nadal”, va explicar una veïna. A la mestra de la nena li van comunicar “un desenllaç a curt termini”.

La menor pateix tricotiodistròfia, una malaltia no mortal i per a la qual “la sanitat pública està capacitadíssima”, segons una pèrit del cas. Fins i tot el pèrit de la defensa de Blanco admetia ahir que de l’únic estudi amb pacients afectats per aquesta patologia no se’n pot determinar una edat concreta d’esperança de vida, perquè “la majoria continuen vius”.

Operacions per mutar gens

Segons Blanco, la nena ha passat almenys per quatre “intervencions genètiques”. Li extreien un líquid del clatell per “mutar-lo” al laboratori i tornar-l’hi a injectar. “El tractament genètic en un futuríssim podria ser possible, però no ara”, assegurava la forense. “No em consta que n’existeixi cap”, afegia un especialista de l’Hospital Clínic.

Tampoc aquí li ha servit a l’acusat portar un pèrit propi. El professional va parlar de l’existència d’“assajos clínics” que en cap cas s’havien provat amb pacients.

Viatges inexistents

El sergent responsable de la investigació va negar que el pare i la nena viatgessin a Houston el 2013, perquè no tenien passaport. Tot i així, Blanco insisteix que van volar dos cops als Estats Units i un a França. L’únic viatge amb proves és el que van fer per oci a Eurodisney. La veïna del matrimoni va explicar que un dia la nena li va dir que només “havia volat a Mallorca i París”.

El no càncer de Blanco

A partir del 2015, Blanco es passejava per l’Alt Urgell amb el cap rapat. Ell nega haver dit que patia càncer de pàncrees, però els testimonis el contradiuen. Tots els veïns han dit que Blanco els havia explicat que estava malalt. “Em va dir que l’endemà anava a buscar els resultats d’unes proves a Barcelona pel càncer i, esclar, vaig pensar que, entre la nena i com estava ell, els havia d’ajudar”, deia una veïna.

Les guardioles plenes de pols

Durant l’escorcoll a casa de Blanco, els Mossos van trobar diverses guardioles amb donatius en efectiu plenes de pols acumulades al garatge de la família.

Blanco insisteix que va destinar tots els diners a tractar la seva filla i altres nens malalts. Les factures dels medicaments i tractaments pugen 2.707 euros, però la família va ingressar més d’1,1 milions en donatius.

Els símptomes exagerats

Garau havia dit a una veïna que la nena tenia insomni i blancs de memòria. “Mai havia oblidat un nom a classe”, va dir una testimoni. La veïna que es va fer càrrec de la nena la nit de la detenció dels pares va explicar que havia dormit d’una tirada i que al matí la va cridar pel seu nom. La tutora de la nena va explicar que no notava “cap millora” en ella quan tornava dels suposats viatges.

Excuses a la desesperada

“Allò que vam dir de Houston no ha colat”, hauria dit la mare al seu germà per telèfon quan es va destapar la presumpta estafa, segons un testimoni que la va sentir.

Una de les incògnites és si el tribunal pot considerar que la dona era una víctima més dels enganys del pare. Avui el judici quedarà vist per a sentència.