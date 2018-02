ShareLikeFollowBCN: la campanya d'imatge que Barcelona llança aprofitant el Mobile

35 històries curtes protagonitzades per persones de Barcelona en situacions quotidianes. La campanya d'imatge de la ciutat que l'alcaldessa, Ada Colau, va anunciar que es llançaria aprofitant l'altaveu del Mobile World Congress, ha vist la llum aquest dimarts. L'objectiu de la iniciativa és rellançar la imatge de marca de Barcelona, després d'un 2017 marcat per l'atemptat de la Rambla i per la convulsió política i la repressió policial. La campanya ha començat avui a les xarxes socials i té com a protagonistes les paraules 'share', 'like' i 'follow', que son les que s'utilitzen per compartir missatges. Es produiran més de 130 peces audiovisuals que es difondran amb l'etiqueta #ShareLikeFollowBCN.

L'Ajuntament també ha reservat espais en mitjans de comunicació nacionals i internacionals -s'ha previst publicitat en més de 170 mitjans 'online'- per donar difusió a la campanya, que durarà tres mesos. El consistori destina un total de 300.000 euros al pla de mitjans. L'aposta prioritària és pels mitjans digitals, però la iniciativa també tindrà presència física a la ciutat. Per exemple, en suports exteriors a l'aeroport o en tanques a l'entrada de la ciutat durant els dies previs al Mobile, que comença el 26 de febrer.

La campanya s'ha dissenyat, segons el consistori, a partir d'un treball compartit amb centenars de persones i institucions que han reflexionat sobre la imatge de Barcelona. El llançament es fa de manera coral i sense logos a través d'ambaixadors com el Barça, el Sònar, el mercat de la Boqueria, Aena o el mateix Mobile, entre d'altres. Aquestes entitats faran difusió de la campanya des dels seus comptes oficials, però el consistori apel·la, també, a la ciutadania perquè la faci córrer. L'objectiu: mostrar una Barcelona diversa, cohesionada i potent.

#ShareLikeFollowBCN tindrà tres fases: la que comença avui, que és la que s'anticipa al Mobile; la que coincidirà amb la inauguració del congrés i tindrà noves càpsules audiovisuals i la de reputació, que és la que es mantindrà després del Mobile. La campanya també incorpora un espai web ('www.always.barcelona), on es podrà trobar informació per obrir un negoci, invertir o venir a estudiar o a fer recerca a la ciutat.