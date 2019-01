L'Ajuntament de Barcelona ja ha posat 53 multes, de 100 euros cadascuna, a l'empresa Reby per incompliment de la normativa perquè manté en circulació els patinets elèctrics de 'sharing'. Fonts de l'empresa han assegurat a l'ARA que encara no les han rebut i que, en qualsevol cas, continuaran circulant perquè, des del seu punt de vista, no estan incomplint cap normativa. Ara mateix tenen uns 100 patinets elèctrics circulant.

540x306 El 'sharing' de patinets manté el pols a Colau tot i acumular 53 multes de 100 euros El 'sharing' de patinets manté el pols a Colau tot i acumular 53 multes de 100 euros

L'empresa també diu que fan tot el possible "perquè els usuaris siguin cívics", amb recomanacions i controlant que deixin els aparells sempre lligats correctament en ancoratges de bicicleta. També restringeixen l'ús dels patinets al Gòtic.

Des del consistori ja fa temps que insisteixen que l'ordenança municipal només permet el 'sharing' si tots els usuaris porten casc i van acompanyats d'un guia, una pràctica impossible de garantir per l'empresa. El patinet elèctric ha sigut l'últim actor que ha irromput amb força en la mobilitat urbana de Barcelona i el consistori va regular-ne l'ús establint una velocitat màxima de 30 km/h i la prohibició de circular per les voreres.