Els afectats per símptomes persistents de covid-19 reclamen l'atenció del ministeri de Sanitat

La situació dels malalts amb símpomes persistents de covid-19 s'està allargant i cada cop són més els que aixequen la veu perquè se'ls escolti. Els pacients en aquesta situació es van unir a Catalunya després que l'ARA expliqués la seva realitat i ja són uns 640, però també es van organitzar a Euskal Herria, Andalusia o la Comunitat de Madrid. Les quatre plataformes han publicat aquest dilluns un vídeo per denunciar la manca d'atenció que pateixen i han adreçat un comunicat conjunt al ministeri de Sanitat on demanen que els seus casos siguin una "prioritat". "Que es defineixi, juntament amb les diferents autonomies i atenent a criteris estrictament científics, els protocols oportuns per conèixer les causes de la persistència dels símptomes i si aquests responen a la persistència de la infecció o constitueixen seqüeles", reclamen.

Els malalts, que demanen un "recompte de les persones afectades" per aquesta simptomatologia lleu o moderada però prolongada, lamenten que se'ls continuï atenent per via telefònica i que, en el marc de la sanitat pública, se'ls facin "molt poques" proves diagnòstiques. Així, volen que "s'ampliïn els mitjans per a l'atenció primària" i que "no s'excloguin del seguiment i del tractament com a covid-19 els casos en què les proves d'anticossos donen un resultat negatiu". "Els símptomes són 100% compatibles amb aquesta malaltia", reivindiquen. Els col·lectiu defensa els "drets" dels pacients que l'integren, i denuncia que és "irregular" que se'ls doni l'alta per telèfon i sense una atenció mèdica presencial. "Qualsevol persona que no estigui d'acord amb l'alta [...] pot acudir al seu centre de salut i sol·licitar una revisió de l'alta, prèvia exploració física", sentencia el manifest.

Al text es recorda que els afectats pateixen des de l'inici de la pandèmia símptomes com la febre, la tos seca, dificultat per respirar, cansament, mal de cap, diarrea o pèrdua d'olfacte i gust, entre molts d'altres. "A alguns ens van fer la prova diagnòstica PCR i va sortir positiva al virus. A molts, simplement, no ens la van fer", deixen clar des de les quatre plataformes de l'Estat, i afegeixen que la "millora" que molts malalts han experimentat en algun moment dels últims mesos no va ser més que un "breu miratge". El que va seguir és la "reaparició de tots o una part dels símptomes", conclouen. Els afectats per aquesta simptomatologia persistent que assenyalen que representen entre el 5% i el 10% del total d'afectats per la covid-19, també han reclamat a la conselleria de Salut protocols i unitats específiques per a la seva situació.

En el vídeo que han difós a les xarxes socials, que busca convertir en 'trending topic' el 'hashtag' #covidpersistente, les persones que formen part del col·lectiu reivindiquen que "existeixen". "Els nostres símptomes són reals i necessitem protocols sanitaris adequats als nostres casos i un estudi exhaustiu d'aquests", insisteixen, deixant clar que en cap moment han estat incloses en els protocols de seguiment postcovid que s'estan creant als hospitals. El motiu: el fet d'haver passat gran part de la malaltia al domicili amb seguiment telefònic. "Malgrat no haver estat ingressats, els nostres símptomes limiten la nostra qualitat de vida", sentencien.