El Síndic investiga els talls de llum freqüents en barris de diverses ciutats

El Síndic de Greuges ha obert diverses actuacions d'ofici per analitzar els talls freqüents de subministrament elèctric en diversos barris de Catalunya que compliquen la vida quotidiana del seus veïns, sobretot en temps d'aïllament i teletreball imposat pel coronavirus. L'oficina de Rafael Ribó assenyala que té constància que massa sovint es queden a les fosques els barris barcelonins del Raval i de Torre Baró i el del Culubret de Figueres.

En aquest últim barri, als afores de la capital empordanesa i a tocar de l'estació de l'AVE Figueres-Vilafant, els residents fa 10 anys que han de suportar com la llum desapareix fins a "tres o quatre vegades al dia", explica per telèfon el Josep, un dels afectats. Fins i tot, continua, hi ha hagut residents que han optat per comprar generadors elèctrics per no haver d'estar pendents de si podran cuinar o escalfar-se.

"Hi ha molt gent gran que viu sola i han de portar els aparells de teleassistència connectats", relata el Josep. Sovint, la companyia elèctrica triga més d'una hora a enviar els operaris, que amb tan sols cinc minuts restableixen el servei. Fins a la propera ocasió.

Al Raval de Barcelona els talls ja fa gairebé dos mesos que duren, segons la mateixa Endesa, que va detectar un excés de càrrega en una línia alternativa cap a on van haver de desviar la connexió elèctrica després que s'inundés la peça que connecta amb el clavegueram de les finques dels carrers Sant Antoni Abat, Cendra i Salvadors.

Anàlisi de la nova factura

D'altra banda, el Síndic ha obert una altra actuació d'ofici per analitzar les modificacions legals previstes per l'executiu espanyol per abaratir la factura de l’electricitat dels consumidors amb la creació del Fons Nacional per a la Sostenibilitat del Sistema Elèctric (FNSSE), que assumirà els costos associats al règim retributiu específic de les renovables, cogeneració i residus, que, per tant, ja no formarà part de les despeses fixes de la factura elèctrica. Això suposaria rebaixar el rebut de la llum un 13% en els propers cinc anys, ja que desapareixerien de la factura actual les primes a les renovables.