Un sindicat dels Mossos critica que van rebre ordres de "no utilitzar la força" en el dispositiu al Parlament

Tres sindicats dels Mossos d'Esquadra han criticat la "inseguretat" en la qual van treballar els agents del dispositiu al Parlament aquest dimarts, a qui van ordenar "no respondre" davant els atacs dels manifestants. Els sindicats SAP, SME i SPC han coincidit en la denúncia d'una mala planificació del dispositiu, una escassetat d'agents i que es va donar més prioritat a la "imatge" que a la seguretat dels policies. El Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME) ha revelat que els efectius de la Brigada Mòbil (Brimo) i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) van demanar "suport urgent" quan els manifestants van travessar el cordó policial, però que, com a resposta, només van rebre ordres de "fer contenció" i "no utilitzar la força ni respondre els atacs".

El sindicat també ha denunciat que aquests agents es trobaven en una situació de risc "sense el casc ni altres eines", cosa que ha atribuït a "una qüestió d'imatge o pensaments populistes" i al fet que "es digui que portar casc és repressiu", després de reivindicar que "tots els policies han de treballar amb seguretat". L'SME ha exigit que "prevalgui d'una vegada" la seguretat dels agents "per damunt de conceptes com la imatge" o "si és repressiu", i ha demanat que siguin els que estan actuant in situ qui decideixin "si porten casc o armilla", i no "un intendent que no es troba al lloc dels fets".

De la mateixa manera, l'SPC ha reivindicat que els agents puguin portar casc des del principi d'un operatiu "malgrat la imatge repressiva que alguns pensen que donen". El sindicat ha fet una menció a la posada en llibertat d'un dels dos detinguts per agressions als agents: "Estem farts de veure casos en què aquestes detencions es deixen sense efecte". Per la seva part, el SAP ha exigit als comandaments responsables del dispositiu que "donin la cara i expliquin el motiu pel qual van permetre" que 24 agents quedessin lesionats per contusions o ferides lleus.

L'SME ha considerat que els agents ferits són unes conseqüències "innecessàries", que ha atribuït a "les decisions i la gestió d'un dispositiu ineficaç". Finalment, el sindicat ha demanat al departament d'Interior que es presenti com a acusació contra els manifestants, per uns atacs que "no es poden tornar a repetir".