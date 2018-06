El sindicat de comandaments de Mossos critica que Interior no ha tractat Ferran López amb "respecte i consideració"

El Sindicat de Comandaments de Mossos d'Esquadra (SICME) ha criticat en un comunicat que en la "relació" i el "tracte" que ha rebut el fins fa poc comissari en cap, Ferran López, no s'hagi percebut "amb el respecte i la consideració que mereix" el màxim responsable del cos. Segons SICME, López ha estat víctima d'una "destitució premeditada" i creu que no hi ha "cap raó objectiva ni professional que la fonamenti".

Així mateix, ha valorat la "responsabilitat de la feina feta" per López "en moments extremadament complexos" i que es regís per "principis professionals i en cap cas polítics". Per la seva banda, el sindicat Fepol ha expressat el seu "malestar per les formes" tracta el cos policial i que és "inacceptable el control polític al qual es vol sotmetre a la Prefectura del cos".

En diversos comunicats, els sindicats SICME, FEPOL i USPAC han reaccionat aquest divendres a la sortida de Ferran López com a comissari en cap dels Mossos d'Esquadra. En aquest sentit, SICME ha traslladat al Departament d'interior que "no havent tractat bé la figura de comissari en cap es menysprea també a la resta de comandaments" i critica "l'anomalia" que suposa que ara el cos policial no tingui un cap.

En la mateixa línia, FEPOL ha assegurat que "trobem irresponsable fer canvis sense tenir els recanvis que garanteixin un funcionament normal dels serveis" i també ha expressat el seu "malestar per les formes" del Departament d'Interior. També, ha lamentat que els "cessaments i canvis futurs, que semblen respondre més a raons de quotes polítiques o de revenges del passat que a raons estrictament organitzatives".

Per últim, USPAC també s'ha oposat "frontalment a la politització del cos de Mossos d'Esquadra" i que "no accepta un comandament polític".