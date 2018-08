El sindicat que defensa la mossa de Cornellà demana condecorar-la: "És una heroïna"

El sindicat USPAC, que exerceix la defensa de l'agent dels Mossos que va abatre l'home que va assaltar dilluns la comissaria de Cornellà (Baix Llobregat), ha demanat avui que se la condecori, perquè és una "heroïna" que va tenir una actuació "de llibre, molt meritòria", que "va salvar vides".

En roda de premsa, el president de la USPAC, David Lijarcio, ha destacat que l'actuació de la mossa que dilluns va abatre l'assaltant va ser "molt meritòria", ja que en tot moment va actuar per salvar la seva vida i la dels seus companys de comissaria, molts dels quals eren als vestidors, sense arma, abans de començar el seu torn o acabar-lo.

Davant l'amenaça que suposava l'atacant, armat amb un ganivet i que va invocar Al·là abans d'abalançar-se contra la policia, l'agent, amb catorze anys d'experiència al cos, no es va tancar en un despatx per protegir-se, com podria haver fet, sinó que va demanar l'ajuda del sergent per impedir entre tots dos que l'assaltant accedís a l'interior de les dependències policials i ataqués els seus companys, desarmats al vestuari, ha destacat Lijarcio.

Segons el president de la USPAC, la mossa, que actualment està de baixa, no només va pensar a salvar la seva vida, sinó també la dels seus companys, durant un incident que no va durar més de 15 segons, en els quals es va interposar entre l'agressor i els altres agents.

"Esperem que el departament d'Interior es comporti i la reconegui com és degut", ha indicat Lijarcio, que ha destacat que aquesta mossa, igual que el sergent que va sortir a ajudar-la, són uns "herois", i "com a herois se'ls ha de reconèixer" i condecorar-los.

El dirigent sindical ha subratllat, a més, que l'actuació de la mossa és encara més "meritòria" si es té en compte que dilluns havia estat treballant dotze dels últims quinze dies, que en els últims set havia fet el torn de nit –els últims dos en jornades de dotze hores– i que li faltaven cinc minuts per acabar el servei. "Estava en situació de cansament físic i ho va resoldre perfectament", ha remarcat.

Com ja van declarar ahir la mateixa mossa i el sergent davant la jutge que investiga el cas, Lijarcio ha explicat que l'assaltant va trucar per l'intèrfon per entrar a la comissaria amb el pretext de fer unes gestions i que quan li van obrir la porta va dirigir-se directament al taulell on hi havia l'agent i es va abraonar sobre ella, ensenyant un ganivet i invocant Al·là.

L'assaltant va aconseguir entrar a les dependències policials, i davant d'això l'agent i el sergent van intentar impedir-li el pas per un passadís, mostrant la seva arma reglamentària i demanant-li que s'aturés. Com que l'assaltant feia cas omís dels avisos i seguia mostrant de manera amenaçadora el ganivet, l'agent va disparar quatre trets, però no en ràfega, sinó que després de cada tret la policia va retrocedir un pas, mentre l'atacant seguia dirigint-se cap a ella esgrimint el punyal, ha explicat Lijarcio.

Arran d'aquest succés, la USPAC ha demanat incrementar les mesures de seguretat a les comissaries i, entre altres actuacions, ha sol·licitat instal·lar arcs de seguretat amb detectors de metalls a les entrades i reforçar els dispositius de vigilància amb un segon o tercer efectiu, si bé lamenten que actualment falten uns 2.000 mossos.

També han denunciat les dificultats que tenen alguns mossos afectats pels atemptats de Barcelona i Cambrils (Baix Camp) del 17-A perquè els reconeguin com a víctimes i els prestin l'atenció deguda, per la qual cosa han exigit un protocol per a aquest tipus de casos que garanteixi que se'ls atengui.