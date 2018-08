El sindicat de prostitutes: "El govern ens ha atropellat"

La secretaria general de l'Organització de Treballadores Sexuals, Concha Borrell, ha sigut contundent aquest matí contra el govern de Pedro Sánchez: "Ens han atropellat". Es referia a la reacció de la ministra de Treball, Migracions i Seguretat Social, Magdalena Valerio, després que assegurés que li han fet "un gol per l'escaire" amb la constitució oficial d'un sindicat de prostitutes i que farà el possible per aturar-ho. "Aquest govern no avalarà un sindicat d'una activitat il·legal que vulnera els drets de dones i homes abocats a cedir els seus cossos a un tercer perquè abusi d'ells", va dir Valerio.

Borrell ha respost demanant la "dimissió en bloc" del govern de Sánchez, del qual ha dit: "Ens sembla increïble que ni el president Sánchez ni la ministra sàpiguen que la prostitució és legal". "Si és il·legal, per què concedeixen llicències als clubs?", s'ha preguntat Sabrina Sánchez, també membre del col·lectiu OTRA.

"Em sembla que el govern del senyor Sánchez està obrant de molt mala manera i contra un grup de dones de classe treballadora, que és per les quals se suposa que esta vetllant", ha afegit Sánchez després de la lectura d'un comunicat en què es criticava el "feminisme abolicionista" [de la prostitució] en què s'empara la ministra, assegurant el que creuen que hi ha al darrere: "Un odi visceral cap a les treballadores sexuals que podria comprendre's si no fos perquè els drets els mereixem totes i no només unes quantes privilegiades".