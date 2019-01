Els sindicats de bombers diuen que "una millor resposta" a l'incendi de Badalona "n'hauria minoritzat" les conseqüències

"La resposta que es va donar era la que es podia fer pels mitjans que tenim". Ho diu Emilio Cuadrado, el cap de les primeres unitats dels Bombers de la Generalitat que van arribar a l'incendi de dissabte a Badalona. Per a ell, "la solució ideal" hauria sigut que, d'entrada, en l'extinció haguessin intervingut 30 bombers amb tres autoescales, "però els mitjans són els que són". "Vam fer tot el que humanament era possible", afegeix. Hi coincideix el portaveu d'UGT als Bombers, Antonio del Río, que assegura que "una millor i immediata resposta" al foc de dissabte "hauria minoritzat" part de les conseqüències de les flames i algunes de les víctimes. L'incendi va deixar tres persones mortes i 30 de ferides. Un dels ferits, que està hospitalitzat a la Vall d'Hebron, ha empitjorat en les últimes hores i ara està en estat molt greu.

Segons els sindicats, a les 9.10 h de dissabte el parc dels Bombers de Badalona va rebre l'avís de l'incendi al número 244 de l'avinguda Marquès de Mont-roig, al barri de Sant Roc. Es van activar totes les dotacions del parc: tres vehicles -un dels quals amb una autoescala- i vuit efectius -tres conductors, un sergent, un caporal i tres bombers-, que van arribar al bloc en flames nou minuts després de l'avís. Els sindicats relaten que al cap de quatre minuts hi havia un altre vehicle amb els tres bombers que hi havia de guàrdia -un menys del mínim establert- del parc de Santa Coloma de Gramenet i cinc minuts després van arribar els Bombers de Barcelona, amb set vehicles -amb una autoescala- i 25 efectius. "La primera resposta [dels Bombers de la Generalitat] va ser a la façana principal", explica del Río, que remarca que gràcies a la presència dels Bombers de Barcelona es va intervenir a la part de darrere de l'edifici.

"En una altra zona de Catalunya no hauríem tingut l'ajuda dels Bombers de Barcelona", recorda del Río, que alerta que això provoca que fora de l'àrea metropolitana s'agreugi la precarietat dels Bombers de la Generalitat. En aquest sentit, els efectius de la regió metropolitana nord -on se situa Badalona- també van haver d'intervenir poques hores després de l'incendi al barri de Sant Roc en un foc en un pis de la Llagosta, on va morir una persona. El representant de CCOO als Bombers, Marc Guix, avisa que "la falta estructural" del cos català dels Bombers, tant de personal com de material, fa que els efectius "assumeixin riscos" i no puguin garantir les sortides simultànies.

Maniobra "d'alt risc" per salvar la vida d'una família

En el cas de dissabte a Badalona, els sindicats descriuen que les primeres unitats que van arribar es van trobar el foc desenvolupat a la primera, la cinquena, la sisena i la vuitena planta, "amb veïns que es precipitaven i amenaçaven de fer-ho a les dues façanes" del bloc. Apunten que una maniobra "d'alt risc" amb una autoescala va permetre salvar la vida de cinc membres d'una família de la cinquena planta. Des del 10 de desembre, els sindicats mantenen una protesta per deixar de fer hores extres. "El 2017 vam fer 420.000 hores extres i l'any passat unes 500.000", remarca Guix, que afegeix que la mancança estructural "se supleix amb el sobreesforç dels bombers". La majoria de la plantilla ha decidit allargar la mesura de deixar de fer hores extres, que havia d'acabar el 10 de gener, fins al 10 de febrer.

La protesta de les hores extres ha provocat que alguns parcs dels Bombers de la Generalitat hagin tancat -en dies concrets- per la falta d'efectius i que no sempre hi hagi el personal mínim establert a cada instal·lació. Per exemple, els sindicats exposen que en les últimes setmanes el parc de Santa Coloma ha estat quatre dies tancats i la resta sota mínims. El portaveu d'UGT també lamenta que el parc de Badalona porta 30 anys "amb els mateixos efectius: vuit bombers per torn". Per això, el representant del sindicat CATAC, Joan Carles Cerdan, assegura que els Bombers ofereixen "una falsa sensació de seguretat" i estan "jugant amb el foc". Cerdan fa una crida al president i el vicepresident del Govern perquè reverteixin la situació actual del cos.