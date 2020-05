Els sindicats de les llars d'infants rebutgen reobrir al juny

Els sindicats de les llars d'infants no volen reobrir al juny, com es preveu en territoris en fase 2, i expressen preocupació pel retorn a les aules dels més petits. En un comunicat, el Comitè Intercentres denuncia la "impossibilitat" de mantenir la distància de seguretat d'1,5 metres entre personal i infants o entre els mateixos nens i expressa el desacord pel traspàs a cada centre de la "responsabilitat" de l'organització i les mesures sanitàries. "Aquesta crisi no l'hem d'assumir exclusivament des de les escoles amb l'obertura de les llars d'infants per justificar unes mesures de conciliació insuficients", recull el comunicat fet públic.

A banda, asseguren que la mesura de fer tornar els infants a les llars al juny després que hagin conviscut "exclusivament" amb la família els últims mesos té "poca visió pedagògica", ja que "hauran de superar un període d'adaptació, sabent que la seva estada a l'escola acabarà el 30 de juny".

Els sindicats insisteixen en la "conveniència" de situar l'obertura de les llars al mes de setembre per dedicar el que queda de curs a la planificació i organització dels nous espais i materials, així com a l'adequació de les activitats educatives. També de cara al setembre, apunten que l'ocupació d'espais alternatius com ara biblioteques o casals per garantir les noves ràtios és "impensable" en l'etapa de 0-3.

A més, lamenten que no es doni resposta a les "nombroses peticions" que fan com ara disposar de mascaretes d'alta protecció tenint en compte que els infants no poden dur-ne i poden ser portadors del virus.

Segons exposen els sindicats, ja van traslladar aquests arguments al conseller Josep Bargalló en una reunió mantinguda el 19 de maig sobre el procés de desescalada. "Vam ser contundents amb els arguments i vam demanar al màxim representant del departament negociació i diàleg", assenyalen.

Amb tot, creuen que ha quedat "clara" la "manca de voluntat" d'escoltar les seves propostes i suggereixen que ha tingut més pes "la pressió de les organitzacions patronals de les llars d'infants privades i els interessos d'algunes de les empreses que gestionen el 0-3 en l'àmbit municipal".

El Comitè Intercentres compta amb representants de CCOO, UGT FeSP, USTEC-STEs (IAC), AMRC i Junts.

UGT exigeix un document "únic"

D'altra banda, la UGT, que considera “precipitada” la decisió de reobrir les escoles bressol, lamenta que la instrucció publicada per la Generalitat deixa a decisió de cada administració local, centre privat o escola d'àmbit autonòmic quines mesures vol prendre en matèria de seguretat i salut. Per això ha exigit un document "únic" per a tot el territori i que se'n garanteixi el compliment.