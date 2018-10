Els sindicats de la sanitat concertada protesten contra "els greuges comparatius" amb el sector públic

Uns 150 delegats sindicals de la sanitat concertada s'han concentrat aquest dimarts davant el departament de Salut per dir "prou" a les condicions laborals del sector i als "greuges comparatius". En un manifest, els treballadors del sector sanitari lamenten que se'ls consideri part del sector públic quan es tracta d'implementar "retallades" i en canvi que la recuperació salarial i els complements de les baixes aprovats per a la funció pública no tinguin la "mateixa aplicació automàtica". La mobilització l'han convocat els sindicats representats a la taula de negociació del conveni del Siscat (Sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya), que són CCOO, la UGT, SATSE i Metges de Catalunya.

Representants dels quatre sindicats de la taula de negociació s'han reunit aquest dimarts breument amb el director de Serveis del departament de Salut, Xavier Rodríguez, per traslladar-li les reclamacions que han motivat la protesta a les portes de l'edifici.

Una de les principals reivindicacions és que s'apliqui automàticament l'increment salarial de l'1,95% acordat al setembre a la taula de la funció pública i els complements de les baixes. "Les patronals ens estan donant allargs amb l'aplicació de l'1,95% i demanem als responsables de Salut que s'impliquin", ha afirmat David Ricart, de CCOO.

Tal com expliquen els sindicats, el sector sanitari concertat engloba uns 50.000 treballadors. D'aquests, uns 42.000 treballen en consorcis i altres centres, que depenen del CatSalut –a tall d'exemple, el Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell i el Consorci Sanitari de Terrassa, entre molts altres– i uns 8.000 en centres de gestió privada però amb fons públics. "Som empleats públics, entenem que no hi ha d'haver diferències", han recalcat els portaveus sindicals.

Segons fonts del departament de Salut, els responsables de la conselleria s'han compromès amb els representants sindicals a traslladar a les organitzacions sanitàries les peticions que han posat sobre la taula en el marc de les negociacions del nou conveni.

Les mateixes fonts recorden que el CatSalut va aprovar a finals de juliol un increment de tarifes per a les entitats proveïdores d'un 1,03%, que suposa 46 milions d'euros addicionals. Aquest augment anava encaminat precisament a facilitar les negociacions del conveni i tenia un caràcter finalista, incrementar les retribucions dels professionals, destaquen fonts del departament.