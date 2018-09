La sanitat pública concertada es mobilitzarà per reclamar millores salarials

Els sindicats de la sanitat pública concertada (CCOO, UGT, SATSE i Metges de Catalunya) han convocat una protesta per al 9 d'octubre davant del departament de Salut per denunciar que les patronals de la sanitat no volen aplicar de forma automàtica la recuperació salarial i dels complements de les baixes aprovats per a la funció pública.

En un comunicat, es queixen que se'ls considera part del sector públic quan es tracta d'implementar retallades decretades per als funcionaris però que no passa el mateix quan l'anunci és de signe contrari. "Prou de continuar amb el salari congelat des del 2008 i reduït a partir del 2010, quan se'ns van aplicar les mateixes retallades que als treballadors públics", reclamen.

Les organitzacions sindicals rebutgen les propostes de negociació col·lectiva que suposin mantenir greuges comparatius respecte a la resta de treballadors públics. "Diem 'no' a les retallades retributives i de personal des del 2010, per impuls del Govern i amb connivència de les patronals sanitàries, que patim de manera injusta i perllongada", subratllen.

Així mateix, demanen acabar amb les plantilles disminuïdes i la manca d'inversions, que "perjudica clarament la qualitat assistencial que rep la ciutadania". Apunten que les llistes d'espera no paren de créixer, que els plans de xoc són "clarament insuficients" i que es produeixen tancament de llits i retards cada cop més importants en la realització de proves diagnòstiques. "Prou de continuar amb les contractacions precàries, la inestabilitat i la dificultat per conciliar la vida personal i laboral", conclou el comunicat.