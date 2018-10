Sindicats veïnals ocupen l’Institut de Bellesa Francis per protestar contra un desnonament

El Sindicat de Llogaters, Fem Sant Antoni i el Sindicat de Barri de Poble-sec van ocupar aquest dilluns des de les 13 h i fins a les 17.30 h l’Institut de Bellesa Francis per tal de denunciar el "desnonament invisible" patit per una parella resident a un edifici del carrer Floridablanca, dels mateixos propietaris que l’empresa cosmètica. Els voluntaris van aconseguir un acord per asseure's dimarts amb els propietaris i exigir una solució per a la parella, a la qual no se li vol renovar el contracte tot i complir amb els pagaments de 860 euros del lloguer.

Alpha Mikeliuna, de 36 anys, i Fran Ortega, de 35, fa vuit anys que viuen en un edifici de pisos al costat del Mercat de Sant Antoni. Poc abans d'expirar el contracte, els propietaris, de la família d'empresaris Mas-Beya-Fradera, van comunicar-los via burofax que no se'ls oferiria una renovació. Davant l'ordre de desnonament, la parella va decidir recórrer al Sindicat de Llogaters. "Vam intentar negociar de manera amistosa, però sense bona resposta", explica el portaveu del Sindicat de Llogaters Jaume Palomera.

A partir de l'abril els inquilins van començar a dipositar l'import del lloguer als Jutjats, per tal de poder seguir esgrimint la seva solvència econòmica. Mentrestant, van començar les accions de denúncia davant les seus de les empreses dels propietaris. Avui, en una acció sorpresa, prop d'un centenar de persones han ocupat el centre d'estètica Institut de Bellesa Francis. "Si ells no deixen dormir l'Alpha i el Fran, nosaltres els molestarem a ells", ha exposat Palomera. La protesta ha acabat amb un acord amb l'advocat de la família Mas-Beya-Fradera per tal de reunir-se dimarts a les 16.30 h.

Hem arribat a un acord.

Demà, reunió amb la propietat.

Gràcies a les companyes @SindicatLloguer i @sindicatdebarri i a tooootes les plataformes d’habitatge i veïnes que ens heu ajudat a fer-ho possible. #AlphaShiQueda

"Es tracta d'un cas paradigmàtic de com la legislació espanyola permet la no renovació dels contractes independentment de la capacitat de pagament, sense cap justificació, a diferència de països com França o Alemanya", ha declarat Jaume Palomera. L'activista ha criticat que la llei d'arrendaments urbans vigent a Catalunya permet "l'assetjament" en l'habitatge.

A més, els sindicats veïnals han posat de manifest les deficiències en el manteniment del pis de l'Alpha i el Fran, que podrien suposar incompliments legals. Segons han denunciat, el pis tenia tèrmits i les canonades deteriorades, i l'aigua corrent presentava un excés de plom, uns problemes que podrien suposar uns 9.000 euros de multa.