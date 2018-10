Les víctimes a les carreteres s'enfilen a 160, un 20% més que fa un any

La sinistralitat a les carreteres catalanes aquest any ha fet enfilar la xifra de víctimes a 160 persones, segons informa el Servei Català de Trànsit. El nombre de morts és un 20% més alt que el de fa un any i recull només els accidents en carreteres interurbanes, sense incloure les víctimes d'accidents dins de pobles o ciutats.

L'últim sinistre mortal s'ha produït aquest mateix dissabte a les set del matí, amb el resultat d'una dona morta. L'accident s'ha produït a la C-58, al terme municipal de Ripollet, quan el vehicle en què només viatjava la víctima ha sortit de la via per causes que s'estan investigant.

Arran de la incidència, cinc patrulles dels Mossos d'Esquadra i una dotació dels Bombers de la Generalitat, així com tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), s'han traslladat fins al lloc de l'accident.