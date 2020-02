Les sirenes s'activaran immediatament si hi ha una nova explosió a Tarragona

Durant l'explosió del 14 de gener al pol petroquímic de Tarragona, que va deixar tres morts i vuit ferits, van passar fins a 32 minuts des que el 112 va rebre les primeres trucades de testimonis fins que es va saber que l'empresa on es va produir l'incendi era Iqoxe i quins productes hi tenia a dins. Van passar 28 minuts des de les primeres trucades fins que es va donar l'ordre de confinament a la zona i va passar una hora des de l'explosió fins que les autoritats van saber que no hi havia tòxics a l'aire. Aquest divendres, informa l'ACN, el Govern ha anunciat que rectifica i dotarà un altre cop Tarragona d'un nou pla d'emergència propi. Amb aquest pla, si l'accident del 14 de gener a Iqoxe es produís ara, s'activarien les sirenes i l'ordre de confinament de manera immediata.

D'aquesta manera, el Govern recupera el Plaseqta (pla d'emergència del sector químic a Tarragona), que fa 13 anys es va integrar en el general de Catalunya, el Plaseqcat. Ho ha explicat el conseller d'Interior Miquel Buch un cop finalitzada la reunió de la comissió plenària de Protecció Civil a l'edifici 112 de Reus. El Govern aprovarà el nou pla dimarts i tindrà sis mesos d'adaptació. El dirigirà el delegat del Govern a Tarragona.

Es tracta, ha dit Buch, d'un pla que "simplifica" la presa de decisions i l'acosta al lloc dels fets "per la singularitat i potencialitat que té" el sector químic de Tarragona. Fins ara, el Plaseqcat exigia evidències contrastades i en bona part condicionades a la informació transmesa per l'empresa afectada, però ara la decisió es prendrà situant-se en un escenari "de màxims", en el pitjor possible, segons ha detallat Buch.

Així, a partir d'ara quan hi hagi "una evidència mínima contrastada" d'afectacions greus –ja sigui a través de les notificacions que ha de fer l'empresa, la informació dels ajuntaments o dels ciutadans que reportin molèsties– s'ordenarà el confinament general. Malgrat tot, el subdirector general de Programes en Protecció Civil, Sergio Delgado, ha insistit que l'estratègia no és la d'activar sirenes cada cop que hi hagi un incident, sinó que cal "objectivar el risc". Delgado ha apuntat que el pla vol posar fi a "la incertesa inicial" detectada el 14 de gener i en altres incidents anteriors.

El conseller Buch ha refermat el compromís d'atendre el debat territorial sobre aquesta qüestió i que els ens locals també puguin expressar la seva opinió. En aquest sentit, ha recordat que, tot i que "no és recomanable", els ajuntaments tenen la potestat d'activar les sirenes "si creuen que han d'anar més enllà".

El Plaseqta tindrà el centre neuràlgic a Reus i un procés d'implantació en la població i els ajuntaments del territori de sis mesos que després serà revisat. I preveu una inversió de set milions d'euros en els pròxims quatre anys per incorporar nous tècnics especialistes i finançar sensors de productes en l'aire i equipaments d'intervenció.