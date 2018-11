"[En els últims dos anys] s'ha produït un deteriorament important de la llibertat religiosa al món: hi ha un menyspreu cada vegada més gran a aquest dret". Aquest és el crit d'alarma que ha donat la fundació de la Santa Seu Ajuda a l'Església Necessitada, que aquest dijous ha presentat un estudi sobre l'estat de la llibertat religiosa al món. I n'han donat dades: sis de cada deu persones al món no poden expressar la seva fe amb total llibertat perquè viuen en països on no es respecta la llibertat religiosa. En total, són 178 milions d'habitants que viuen en diferents països del món, entre els quals hi ha la Xina i l'Índia.

L'estudi també revela que la situació dels grups religiosos minoritaris es va deteriorar en 18 dels 38 països en els quals ja s'havien detectat violacions greus de la llibertat religiosa. En aquest sentit, els autors reporten l'empitjorament de la intolerància que pateixen les minories religioses de Rússia i el Kirguizistan, que han aparegut a la categoria de "discriminació religiosa" per primera vegada des que es va començar a elaborar aquest document. Però des de la fundació de la Santa Seu també fan una crítica a la complicitat dels països més privilegiats. Diuen que "molt pocs governs occidentals" han proporcionat l'ajuda urgent que necessitaven aquestes minories que, entre d'altres, volien tornar a casa seva. I alhora adverteixen que la islamofòbia hagi augmentat en aquestes zones del planeta.

L'estudi, que porta per títol 'Informe de llibertat religiosa al món 2018', analitza en 196 països de tot el món el grau de compliment del dret de la llibertat religiosa que està recollit a l'article 18 de la Declaració Universal dels Drets Humans.