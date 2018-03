Una sisena part dels desapareguts són reincidents

Fa una setmana els Mossos d’Esquadra van trobar sa i estalvi a Ripollet en Toni, un noi de 13 anys a qui s’havia vist per última vegada, set dies enrere, al barri d’Horta de Barcelona. És una de les desaparicions que la policia catalana ha investigat aquest any, després que el 2017 rebés 4.356 denúncies -gairebé 12 al dia- per part de persones que buscaven algun parent o amic.

Amb motiu del Dia Internacional de les Persones Desaparegudes Sense Causa Aparent, que se celebra avui, els Mossos han fet balanç dels casos de l’any passat, dels quals sis de cada deu van ser reincidents: el 62% de les persones que eren buscades el 2017 a Catalunya ja havien desaparegut en una altra ocasió, segons les dades analitzades.

El 38% dels desapareguts eren menors d’edats, el 36% tenien entre 13 i 17 anys, i sis de cada 10 menors eren noies. Del total de persones buscades, el 59% eren homes i el 41% dones. Pel que fa als desapareguts de més de 65 anys, només van suposar el 6% dels casos, i el 63% patien una malaltia mental. De fet, entre el total de persones desaparegudes, el 46% patien alguna patologia mental, com ara un procés degeneratiu o depressiu. Els Mossos destaquen que si les persones buscades pateixen un trastorn d’aquest tipus, d’entrada és menys probable que el retorn sigui voluntari. L’any passat dels desapareguts amb una malaltia mental el 40% no van tornar de manera voluntària.

Les desaparicions generen molta angoixa en les famílies i en les amistats de la persona que s’intenta localitzar, però les dades de la policia catalana del 2017 apunten que el 94% de les denúncies es van resoldre abans d’un mes. A més, el 98% de les persones buscades es van localitzar dins el termini d’un any. Segons els Mossos, el 72% dels desapareguts van decidir tornar de manera voluntària en els quatre dies posteriors a la seva marxa. De fet, abans de superar la primera setmana de desaparició, el 86% ja havien tornat voluntàriament.

El cas del pantà de Susqueda

Actualment, els Mossos tenen quatre investigacions obertes de persones desaparegudes per fets criminals. En tres dels casos encara no s’han trobat les persones que van desaparèixer. Les quatre investigacions formen part dels 22 casos, amb 24 víctimes, que la unitat de persones desaparegudes dels Mossos ha estudiat des del 2010, quan es va crear aquesta secció. Dels 18 casos que s’han resolt, 12 han resultat ser homicidis en els quals s’havia amagat el cadàver. Un exemple és el cas del doble crim del pantà de Susqueda, que es va començar a investigar a finals d’agost de l’any passat sense que s’hagués localitzat els dos joves del Maresme que havien desaparegut. No va ser fins a finals de setembre que es van trobar els seus dos cadàvers amb ferides de bala.

Un altre cas de desaparició, que de moment no s’ha resolt, ha acaparat l’atenció mediàtica dels últims dies. Es tracta de Gabriel Cruz, un nen de 8 anys a qui es va veure per última vegada fa més d’una setmana a Níjar (Almeria) quan sortia de casa de la seva àvia paterna per anar a jugar amb uns cosins. Més de 200 persones -entre professionals i voluntaris- van continuar ahir buscant el menor. La Guàrdia Civil i altres cossos de seguretat mantenen els efectius per localitzar-lo.