La sanitat manxega haurà de pagar la condemna per negligència mèdica més elevada de l'Estat: 5,5 milions d'euros

Condemna milionària per al servei públic de salut de Castella-la Manxa (Sescam). Un jutjat penal ha dictat aquest dimecres la indemnització més elevada per negligència mèdica a l'Estat, d'uns 5,5 milions d'euros, que haurà de pagar sistema sanitari manxec i les asseguradores Zurich i Mapfre a una família de Ciudad Real.

El 2012 l'Hospital de Valdepeñas va encadenar diversos errors mèdics durant un part que van causar greus seqüeles neurològiques a un nadó, com ara tetraplegia i epilèpsia no controlada, segons ha avançat la Cadena SER. Es tracta d'una sentència pionera, presentada per l'Associació del Defensor del Pacient, en què es reconeixen informes mèdics que reflecteixen la "situació catastròfica" de la menor, que ara ja té vuit anys. Amb tot, la resolució no és ferma i es pot recórrer davant l'Audiència de Ciudad Real.

Els principals investigats d'aquesta causa han sigut el ginecòleg i la llevadora que s'encarregaven del seguiment del part, als quals s'acusa d'haver-ne fet un control deficient. Se'ls atribueix un delicte de lesions per imprudència professional greu.

Segons detalla la sentència, la mare va trencar aigües i va ingressar a l'Hospital de Valdepeñas. A causa del trencament de la bossa, es van acumular residus fecals generats pel fetus en el líquid amniòtic que la nena va ingerir; una situació que es produeix quan hi ha problemes amb la placenta o el cordó umbilical i que provoca evidents contraccions uterines, ja que el fetus es queda sense oxigen.

Amb tot, no es va registrar gràficament l'activitat de l'úter durant més de dues hores, si bé la llevadora va apuntar en el full de part un descens de la freqüència cardíaca del fetus de fins a 60 pulsacions per minut. La nena, però, va patir gairebé una trentena d'episodis d'aquests. La mare de la víctima havia tingut una gestació considerada normal i res feia presagiar que el part pogués anar malament.

Pensió familiar per a tota la vida

Malgrat aquests senyals evidents d'alarma, ni el ginecòleg ni la llevadora van adoptar les mesures necessàries, ni de prevenció ni d'assistència, per evitar danys irreversibles al nadó. Concretament, la sentència diu que tots dos van procedir d'una manera "absolutament negligent".

De fet, mare i filla van haver de ser traslladades a l'Hospital d'Albacete, on la menor va estar 91 dies ingressada a l'UCI pediàtrica. La nena té danys neurològics greus, tetraplegia, epilèpsia no controlada i dependència absoluta per a activitats de la vida diària, com ara alimentar-se. A més, també té problemes de mobilitat i sensitius d'origen medul·lar.

Cada companyia asseguradora haurà de pagar a aquesta família manxega un milió d'euros, i els 3,5 milions d'euros restants els haurà d'abonar el Sescam. A més, el sistema sanitari haurà de compensar els pares de la nena amb una pensió anual de 25.500 euros perquè adquireixin el material necessari i proporcionin les cures que les patologies de la seva filla requereixen al llarg de la seva vida.