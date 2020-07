La situació al Segrià es comença a estabilitzar

Tres setmanes després de la restricció de la mobilitat i de l'enduriment de les mesures en algunes localitats del Segrià, la situació es comença a estabilitzar. Ho ha dit aquest matí el delegat del Govern, Ramon Farré. No obstant això, ha remarcat que "no és el moment d'abaixar la guàrdia" perquè "encara hi ha un context de gravetat".

Farré ha dit que tenia coneixement de les queixes d'alguns sectors de la població i ha deixat clar que era conscient "del patiment de molta gent davant aquestes mesures dràstiques", però els esforços "valen la pena i l'exemple més clar són aquests resultats".

Aquests resultats, que comparen l'evolució del virus al principi de mes amb la d'aquests últims dies, mostren que, si fa tres setmanes la corba creixia molt ràpidament, des de fa alguns dies "va molt més lenta i fins i tot hi ha alguns moments de decreixement". La taxa reproductiva, per la seva banda, ha passat de ser d'un 1,9 (cosa que significa que, de mitjana, cada persona amb covid-19 contagiava dues persones més) a un 1.

Farré ha volgut recordar que el personal sanitari continua profundament estressat, a causa de la falta de personal.

L'edat dels contagiats torna a augmentar

En aquest sentit, la gerent de la regió sanitària a Lleida, Divina Farreny, ha volgut reforçar el missatge de persistència de Farré: "El virus continua aquí, i hi continuarà molts mesos", ha assegurat. "Ara per ara, la nostra única vacuna és mantenir un ritme social baix i seguir les mesures d'higiene" amb la intenció d'evitar les cadenes de transmissió i protegir els més vulnerables. "És la nostra prioritat".

A Lleida actualment hi ha 169 persones ingressades, 20 de les quals a l'UCI. En els últims dies la mitjana d'edat d'aquestes persones ha augmentat, cosa que evidencia, segons Farreny, que "la transmissió comunitària afecta els més vulnerables" i que, per això, "cal que les persones grans extremin les mesures preventives".

Durant aquesta última setmana a Lleida s'han fet prop de 1.400 PCR al dia i està prevista la instal·lació d'una nova màquina amb què es podrien fer entre 400 i 500 proves més. A més, "s'està fent el seguiment d'una setantena de brots". Aquests brots estarien repartits entre la zona sanitària de Lleida i l'Alt Pirineu i, segons ha dit la gerent, "alguns no arriben ni a ser brots, però els donem la mateixa importància". Es tracta de casos detectats en residències, alguns centres hospitalaris, casals (en aquest cas, molt poc rellevants) i empreses de diferents sectors, "no només agrícoles", ha volgut remarcar.

Un nou espai per aïllar-hi asimptomàtics

Aquest migdia el conseller Chakir el Homrani ha visitat un nou espai habilitat a la localitat de Torrefarrera. Amb 78 places, està preparat per acollir persones asimptomàtiques o contactes de positius amb dificultats per dur a terme el procés d'aïllament adequadament.

Aquestes 78 places se sumen a les 400 ja existents amb el mateix objectiu, i que ara mateix s'usen en un 35%. Per a El Homrani, és un mostra que "hi ha una voluntat de previsió per donar-hi resposta i que estem preparats per afrontar les situacions que ens anirem trobant en els pròxims dies".