Els contagis diaris de covid-19 a Catalunya tornen a les xifres del pic de la segona onada i freguen els 4.400 casos

Els contagis diaris continuen disparats a Catalunya. Salut ha registrat aquest dimecres 4.387 casos nous de covid-19 confirmats amb PCR o test d'antígens, 653 més que ahir, una xifra que no s'assolia des del pic de la segona onada a principis de novembre. Tot i que les defuncions diàries baixen respecte a ahir, hi ha registrats 75 morts més (-22). D'altra banda, el risc de rebrot continua a l'alça i s'enfila 24 punts fins als 576, i la velocitat de propagació (Rt) s'eleva dues centèsimes fins a l'1,47.

La pressió als hospitals catalans tampoc millora: hi ha nou persones més ingressades a les UCI, que sumen un total de 417, tot i que els hospitalitzats per coronavirus s'han reduït fins a 2.049, 40 persones menys que ahir. La xifra de vacunació és més esperançadora: Salut ha vacunat 10.368 persones en un sol dia, i ja són 20.843 els que han rebut la primera dosi.

Els hospitals temen una allau de pacients a l’UCI la setmana que ve

Els professionals sanitaris consultats per l'ARA es miren les xifres amb preocupació i pronostiquen un nou pic d'hospitalitzacions la setmana que ve provocat pels ingressos d els infectats durant les festes de Nadal, que comencen ara a arribar.

Una vintena d'epidemiòlegs i estadístics demanen posposar la tornada a l'escola davant d'una pandèmia "descontrolada"

Mentrestant, una vintena d'experts en epidemiologia i estadística, entre altres branques, han demanat un "tancament temporal dels centres docents", des de l'educació primària fins a la universitària, per "evitar nous contagis i contribuir a la reducció de la incidència del covid-19". Tanmateix, el director general de Centres Públics, Josep González Cambray, ha indicat que les escoles obriran dilluns i que de l'11 al 29 de gener es faran cribatges massius als mestres.

Els sanitaris també es vacunen en el festiu del dia de Reis

A les 10 hores hi havia cua d'infermeres per posar-se el vaccí a l'Hospital General de la Vall d'Hebron. El Govern va anunciar diumenge que les vacunacions es posarien cada dia, inclosos els festius i caps de setmana. Aquest dilluns ja va començar a vacunar-se el personal sanitari. Les infermeres s'han mostrat satisfetes que el dia de Reis també es puguin posar vacunes per maximitzar la capacitat de vaccinació. Els vaccins també es posaran al llarg del dia en altres centres, com per exemple a l'Hospital de Sant Pau i a l'Hospital Germans Trias i Pujol.