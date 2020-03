La negociació per ampliar la Sagrada Família pel carrer Mallorca encara la recta final

Desglaç a la Sagrada Família. L'Ajuntament de Barcelona ha creat una "taula de ciutat" per iniciar la negociació de com ha de ser l'ampliació del temple de Gaudí un cop hagi travessat el carrer Mallorca a partir d'un pont. Entre les divergències que cal superar hi ha qüestions que directament enfronten les diferents parts, però la primera trobada d'aquesta negociació ja ha aconseguit una fita sense precedents: asseure en una mateixa sala els veïns afectats i els representants del temple.

En aquesta taula de treball, constituïda per l'Ajuntament de Barcelona per encarar de la millor manera la recta final de les obres (i la més polèmica), també hi havia veïns del barri i representants de les associacions de veïns. "Hem convocat tots els actors i totes les entitats per veure com fem l'encaix del monument a la ciutat", ha explicat als periodistes, poc abans que comencés la reunió, la tinent d'alcaldia, Janet Sanz. A la trobada també hi havia el regidor de l'Eixample, Jordi Martí. Sanz ha explicat els quatre objectius que caldrà assolir en aquestes reunions: "Cal garantir el dret a l'habitatge; que s'hi incorpori verd i equipaments; que es reverteixi l'impacte del turisme i que s'acabin les obres", ha dit. Aquests objectius parteixen del pla especial aprovat durant el passat mandat i ja preveia el salt pel carrer Mallorca. El concepte dret a l'habitatge, de fet, es refereix a la recol·locació de tots els veïns que han de ser expropiats per fer créixer el temple.

Sense cap mena de dubte, aquesta serà la part més delicada de la negociació: com es culmina l'ampliació cap a la Diagonal, passant per sobre del carrer Mallorca i afectant dues illes de l'Eixample. La construcció de la Sagrada Família preveu que aquest pont superi el carrer Mallorca per sobre de la calçada i, a través d'unes majestuoses escales, connecti amb una gran plaça que s'hauria de construir on actualment hi ha pisos. Pel cap baix, si aquest projecte tira endavant caldrà expropiar més de 3.000 veïns per obrir la gran plaça. L'esplanada, que ja estava prevista en el Pla General Metropolità del 1976, servirà de porta d'entrada i donarà més visibilitat a la façana de la Glòria, la principal del temple. Per fer-la, però, tocarà expropiar bona part dels veïns que viuen a les dues illes de l'Eixample que hi ha entre els carrers Mallorca i Aragó i entre els carrers de Marina i Sardenya.

651x366 Imatge virtual de com quedaria la Sagrada Família després de l'ampliació Imatge virtual de com quedaria la Sagrada Família després de l'ampliació

Martí reconeix que l'acord entre totes les parts no serà fàcil i recorda que, fins ara, les obres del temple no tenien en compte la ciutat. "Fins fa molt poc, i ja portem més de 100 anys d'obres, s'ha pensat la Sagrada Família de portes cap endins. Ara hem començat una nova fase que consisteix en tenir en compte l'impacte que té sobre la ciutat, i no és un repte petit". En sortir de la trobada, el portaveu de l'Associació d'Afectats per la Construcció de la Sagrada Família, Salvador Barroso, ha explicat que "és la primera reunió, i bàsicament ha servit perquè tothom posés sobre la taula els seus interessos". "Cal veure com avança, però és d'agrair que per primera vegada el Patronat s'hagi assegut a parlar", ha dit. Fa molts anys que dura el pols, però veïns i representants del temple, tot i compartir barri, encara no havien parlat mai: "Gairebé cada dia fem el cafè al mateix bar, perquè jo visc allà, però mai no havíem parlat", ha explicat Barroso a l'ARA, fent referència a Xavier Martínez, director general del Patronat de la Sagrada Família. Fonts del temple consultades per aquest diari també han valorat positivament la reunió i l'han considerat "un inici de diàleg molt prometedor".

Llicència d'obres i projecte

Durant el passat mandat, el govern d'Ada Colau va tancar un doble acord: per una banda, va pactar amb la Junta Constructora que havia de pagar 4,5 milions d'euros per tenir una llicència d'obres (després de 133 anys treballant sense permís) i que, a més, aportaria 36 milions d'euros més durant els pròxims deu anys per compensar l'impacte que genera a la ciutat. I, per altra banda, va tancar un acord per aprovar un pla especial que regularitzava bona part de l'ampliació prevista pel temple. D'aquesta manera, el pla especial urbanístic integral del temple de la Sagrada Família autoritzava la construcció d'un voladís per sobre de la vorera del carrer Mallorca, a tocar de la façana, per construir més endavant el pont i la polèmica escalinata. El voladís tindrà, segons el pla, 56 metres de longitud i cinc metres d'amplada. Com que serà elevat, permetrà el pas dels vianants per la vorera. Els veïns van criticar l'acord, ja que dona per vàlida la construcció del pont i, de fet, ja hi ha dos contenciosos administratius.