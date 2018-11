Una nena sobreviu miraculosament després que un tren li passi per sobre

Una nena d'un any va sortir completament il·lesa després que un tren li passés per sobre. Els fets van tenir lloc aquest dimarts en una estació ferroviària de l'estat d' Uttar Pradesh, a l'Índia, segons informa 'The Indian Express'.

