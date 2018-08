Els socorristes de platja demanen al carrer un conveni que "dignifiqui" el sector

Un grup de socorristes s'han concentrat aquest divendres al matí a la plaça Sant Jaume per reivindicar la seva iniciativa legislativa popular (ILP) amb què demanen un decret que posi ordre i criteri a la seguretat a les platges. De moment, han recollit 2.200 signatures, però en necessiten 50.000.

El col·lectiu impulsat per la UGT SOS Socorristes demana també "un conveni que dignifiqui" el sector, ja que es queixen que guanyen al voltant de 900 euros al mes i depenen del conveni dels socorristes de piscina. Volen millorar les condicions i que els ajuntaments contractin a partir d'un únic conveni.

Pel que fa al decret, la petició és que es reguli la quantitat de socorristes que hi ha d'haver a cada platja en funció de les seves dimensions i el seu risc, que es limiti un mínim de dies per a les contractacions de temporada i que es regulin les infraestructures i materials necessaris.

Un dels delegats del sector del socorrisme de la FeSMC-UGT de Catalunya, Nicolás Migueiz, ha explicat als mitjans que han impulsat una iniciativa per intentar aconseguir un decret que reguli i garanteixi la seguretat de les platges, a més de demanar un conveni específic per a la seva feina, ja que "altres comunitats autònomes com les Canàries ja l'han acceptat".

Migueiz comenta que hi ha molts convenis que parlen de la figura del socorrista però cap de les especificacions que tenen els de platja. "Això ens afecta directament a nosaltres, però també afecta directament els usuaris de les platges", ha conclòs el socorrista.