Els socorristes treuen les seves demandes al carrer

Els socorristes de platja volen un marc normatiu que reguli la seguretat de les platges catalanes i ho expressaran aquest divendres a Barcelona, en una concentració a la plaça Catalunya. Ja han recollit més de 2.200 firmes, molt lluny encara de les 500.000 necessàries per tirar endavant una iniciativa legislativa popular (ILP), tal com volen, que impulsi una llei que estableixi un criteri sobre quants vigilants hi ha d’haver en una platja en funció de la mida o com han d’anar equipats, entre altres mesures.

Ara per ara qui decideix quines platges tenen vigilants, i quants, són els ajuntaments, basant-se en una llei del 1972, “obsoleta” segons el comunicat de la plataforma SOS Socorristes, impulsada per la UGT. Això fa que algunes platges no tinguin socorristes o que el número de vigilants a cadascuna no es regeixi per cap criteri tècnic. Hi ha 126 de les 354 platges catalanes que no tenen vigilància actualment.

El nou decret hauria de tenir, segons els socorristes, dos eixos a més de la quantitat de vigilants: la temporalitat dels contractes i el material necessari. Carlos Parra, portaveu de SOS Socorristes, observa que “en el decret de les Canàries es fixen fins i tot els centímetres que hi ha d’haver entre graó i graó de les cadires” i demana que “en el decret es defineixin els recursos materials que ha de tenir cada platja en funció de si el risc és baix, mitjà o alt”.

Les cadires

Les cadires actuals, a més d’incòmodes, són d’una alçada insuficient per tenir prou visibilitat, segons va denunciar fa uns dies la CGT, que lamentava que les de Barcelona han quedat totalment “antiquades”, són massa lluny de l’aigua i “els para-sols impedeixen la visibilitat”. Tampoc es fan servir “materials que eliminin les radiacions ultraviolades”, per evitar les cremades a la pell, i el fet que quedin obertes a la nit genera certs “riscos” per la possible presència d’orina o vòmits d’usuaris que s’hi puguin enfilar.

En general, SOS Socorristes demana també que les bases de vigilància comptin amb llum, aigua i sanejament, cosa que en molts casos no es dona i exposa els socorristes a una precarietat “impròpia del segle XXI”, comenta Parra.

De la mà del nou decret hauria d’arribar, segons SOS Socorristes, un nou conveni que posi ordre a la situació actual, ja que la majoria dels 1.100 socorristes de platja que hi ha a Catalunya es regeixen pel conveni de vigilants de piscina. Parra denuncia, a més, que cada ajuntament escull les condicions que més l’afavoreixen. Siguin les que siguin, la mitjana dels sous és de 900 euros mensuals i, en alguns casos, en els contractes antics en què cada empresa podia tenir un conveni propi es rebaixa fins al salari mínim interprofessional.

És per això que la prioritat del sector és el decret i no el conveni, perquè “serveix de ben poc tenir un conveni molt bo si no hi ha un marc que obligui a seguir-lo en les licitacions dels ajuntaments”, explica Parra. Els socorristes, a més, volen que els contractes tinguin un mínim de dies de durada. “A alguns els contracten durant el juny només els caps de setmana i després al juliol cada dia, depèn de cada ajuntament, i això genera molta inestabilitat”, denuncia Parra, que vol un mínim d’entre 90 i 120 dies de treball garantits.