Una dona soldat denuncia una violació en grup en una caserna militar de Màlaga

Una dona soldat del quarter militar aeri de Bobadilla, a Màlaga, ha denunciat que els seus companys la van drogar i la van violar en grup l'11 de desembre. La presumpta agressió, segons la víctima, va tenir lloc durant la celebració del Dia de la Patrona de l'Exèrcit de l'Aire.

Segons informacions difoses per Antena 3, la soldat va anar amb uns companys a un pub de Bobadilla el Dia de la Patrona, va demanar una cervesa i se'n va anar al lavabo, moment en què va deixar la beguda a la barra. Quan va tornar va dir que va notar un gust estrany a la cervesa, tot i que no hi va donar importància. També va declarar que poc després la van envoltar diversos companys, que van començar a tocar-la. Al dia següent, es va despertar a la caserna amb les mitges abaixades, un fort mal de cap, un hematoma i molèsties al pit. De la resta de la nit no en recordava res més.

Fonts del ministeri de Defensa indiquen que la noia va denunciar els fets l'endemà al jutjat d'Antequera, a instàncies del seu superior. Segons un comunicat del mateix departament, la soldat també va declarar davant el jutge que havia patit una altra agressió sexual al setembre, també dins de la caserna. Ara, la justícia militar investiga els fets.