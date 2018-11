Saps com sona una alerta de risc químic?

El so de les sirenes que alerten de risc químic ressonarà, aquest matí de dijous, per 38 municipis catalans. Protecció Civil farà avui, a partir de les deu del matí i fins a pocs minuts abans de la una del migdia, una prova amb 86 sirenes adscrites al Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya, el Plaseqcat. Les alertes, que sonen així, consten de tres senyals ondulants d'un minut de durada separats per silencis de cinc segons. Per saber que ja s'ha acabat el risc químic la població sentirà el so de final d'alerta, un senyal continu de 30 segons de durada.

Es tracta d'una prova que es fa dos cops cada any per comprovar que totes les sirenes funcionen correctament i també per familiaritzar la població amb el seu so i amb els consells que cal seguir en cas que s'activi el Plaseqcat. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya de Protecció Civil enviarà un SMS a les persones sordes que viuen en zona de risc químic amb la finalitat d'ajustar els avisos a la seva discapacitat. També es farà una trucada de veu automàtica a les persones de la zona de Campredó que no disposen d'altre mitjà d'avís de risc químic. La prova començarà als Vallès Occidental i al Bages i acabarà a les 12.50 a Les.

Els municipis que participen avui en el simulacre són, per demarcacions:

Barcelona: Barcelona, Terrassa, Olesa de Montserrat, Esparreguera, Abrera, Martorell, Sant Andreu de la Barca, Castellbisbal, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Cornellà de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Cervelló, Viladecans, Granollers, Canovelles, Montornès del Vallès, Sant Celoni i Gualba

Girona: Riells i Viabrea

Tarragona: Tarragona, Constantí, Perafort, la Pobla de Mafumet, el Morell, Vilallonga del Camp, els Garidells, els Pallaresos, la Canonja, Vila-seca i Salou

Catalunya Central: Castellgalí i Sant Vicenç de Castellet

Terres de l’Ebre: Flix i Tortosa

Alt Pirineu i Aran: Les

Com a novetat respecte a la prova de sirenes anterior, Protecció Civil farà sonar avui les tres noves sirenes que s'han instal·lat a Terrassa (Vallès Occidental), on s'ha fet una intensa campanya informativa per donar a conèixer la instal·lació d'aquestes alertes i les mesures d'autoprotecció en cas de risc químic.

Un centenar de centres escolars amb 40.556 persones, entre alumnat i personal docent i no docent, de les zones on hi ha les sirenes de risc químic han confirmat que aprofitaran la prova per fer un simulacre de confinament. De fet, aquest cop s'ha preparat un taller per a les escoles.

Mesures d'autoprotecció

En cas d'accident químic, la mesura de protecció més segura és confinar-se a l'edifici més proper i quedar-s'hi fins que s'acabi l'avís. Cal tancar portes i finestres i apagar la ventilació, en cas que estigués engegada, per evitar l'entrada de possibles gasos tòxics. També és molt important que no es vagin a buscar els infants a l'escola o la gent gran al casal o la residència. Altres mesures de protecció són no utilitzar el telèfon mòbil si no és imprescindible, perquè no es col·lapsin les línies, i, si som dins d'un vehicle, no quedar-nos-hi a dins perquè no és un espai estanc segur.