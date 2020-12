SOS Racisme denuncia que l'incendi a Badalona és conseqüència del "racisme institucional"

L'ONG SOS Racisme ha lamentat profundament l'incendi d'aquest dimecres a la nit en una nau industrial ocupada de Badalona que ha deixat almenys tres morts, i ha denunciat que fets com aquest posen en evidència el "racisme institucional" que hi ha a la societat. "En el Dia Internacional dels Drets Humans denunciem com, més que mai, s'han convertit en un privilegi", lamenta l'ONG en un comunicat, en què subratlla que accidents com el d'ahir "són una conseqüència directa d'un sistema capitalista, classista i racista que vulnera els drets econòmics, socials i culturals de les persones migrades".

L'entitat afirma que les institucions de tots els nivells -municipals, autonòmiques i estatals- "han vulnerat i vulneren sistemàticament" els drets humans, i subratlla que els fets succeïts a Badalona "són la conseqüència d'haver privat totes aquestes persones de drets fonamentals, com el dret a un habitatge digne, a la seguretat social, al treball i a la salut". Per això insisteix que és "obligació i deure" de les administracions "respectar, protegir i garantir" l'accés a aquests drets per part de tots els ciutadans. En aquest punt assenyala directament l'Ajuntament de Badalona i el seu alcalde, Xavier García Albiol, als quals considera "còmplices necessaris, per acció o omissió", dels fets ocorreguts, alhora que responsabilitza concretament Albiol de "promoure els discursos d'odi i la xenofòbia envers una part de la població, desviant el focus d'atenció (quan hi ha vides humanes en joc) cap a l'incivisme i la suposada delinqüència", i de "liderar una política racista que nega els drets més bàsics, al padró, a l'atenció social o a un habitatge digne", denuncia.

L'ONG també responsabilitza la Generalitat per la "manca de polítiques que garanteixin l'accés a un habitatge per a totes les veïnes i pel col·lapse de la taula d'emergència". Per últim, també assenyala l'Estat per "negar-se a regularitzar les persones en situació administrativa irregular, fins i tot enmig d'una pandèmia, excloent i deixant encara més enrere milers de persones", subratlla.

En el mateix comunicat, l'entitat també denuncia que les polítiques estatals i europees migratòries i la llei d'estrangeria "empenyen moltes persones a la irregularitat, a la precarietat, a l'exclusió, a l'assetjament policial als espais públics, a l'explotació laboral i al constant perill de la deportació, previ pas pel CIE o sent víctima d'una deportació exprés, sense cap garantia jurídica". "La violència de l'aparell deportador, les traves burocràtiques per aconseguir regularitzar la situació i la constant criminalització de la migració ens permeten afirmar que vivim en una societat estructuralment racista", assenyala l'ONG, que conclou: "Viure amb dignitat no és patir constantment una manca de recursos o el risc de ser desallotjats o afectats per un incendi".

Per tot plegat, l'ONG -juntament amb una vintena d'entitats més- reclama la regularització de totes les persones en situació administrativa irregular i que les administracions garanteixin l'accés als drets bàsics, com el padró, l'habitatge, la sanitat, l'eeducació i els serveis socials, així com garantir la tutela i el suport al jovent migrant fins a la seva autonomia i complir els compromisos adquirits per part de les institucions municipals i autonòmiques: el tancament dels CIE i la fi de les identificacions il·legals per perfil racial i les deportacions forçoses.