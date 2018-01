L'esperat soterrament de les vies a Sant Feliu de Llobregat començarà l’any vinent

Les obres de soterrament de les vies de Renfe al pas per Sant Feliu de Llobregat podrien començar l’any 2019 si es compleixen els terminis anunciats aquest migdia pel ministre de Foment, Íñigo de la Serna, en una visita a l’ajuntament de la capital del Baix Llobregat. Es tracta d'un dels punts negres de la xarxa ferroviària. Des de fa dècades, els veïns han reivindicat el projecte per acabar amb l'alta mortalitat registrada en l'actual pas a nivell.

En concret se soterraran 1.545 metres de via, des del carrer Agricultura fins al pas per la carretera B-23, ja al terme municipal de Sant Joan Despí. El pressupost de l’obra és d’uns 133 milions d’euros, assumits íntegrament per Adif. El termini d’execució es de gairebé 4 anys, 47 mesos.

Guanyar en seguretat

"El projecte compleix amb les expectatives, millorarà la qualitat de vida dels veïns i guanyarem en seguretat", ha indicat el ministre en referència a les desenes de persones que han mort en el pas a nivell situat al costat de l’estació i que és una xacra dins la xarxa de Rodalies de Renfe.

L’alcalde de Sant Feliu de Llobregat, Jordi San José, s’ha mostrat molt satisfet per l’anunci "perquè és una reivindicació que va començar a la dècada dels 80 del segle passat, quan la ciutat va créixer", ha tingut un record per les víctimes que hi ha hagut tots aquests anys en el pas a nivell i ha assegurat que amb el soterrament "es podrà millorar la xarxa de Rodalies de la zona metropolitana".

Al llarg d’aquest any es redactarà el projecte bàsic i constructiu, i s’iniciaran els tràmits per expropiar els terrenys afectats pel soterrament de manera que les obres es puguin licitar i iniciar al llarg del 2019. Si es compleixen els terminis, els treballs acabarien el 2023 tot i que el ministre confia que uns mesos abans els trens "ja puguin circular per la part soterrada" i la resta de mesos, fins a arribar als 47 previstos, "es puguin dedicar a obres complementàries que no interfereixin el tràfic ferroviari". Una de les principals dificultats tècniques dels treballs serà construir la nova estació sense que l'obra afecti el servei i els usuaris.