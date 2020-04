Els substituts denuncien que Educació els ha rescindit els contractes: "Ens deixen a l'estacada"

"Sempre estem a disposició del departament d'Educació i ara ens deixen a l'estacada". Així resumeix l'Ariadna la denúncia que fan més de 800 docents substituts units en la plataforma Substituts i Substitutes en Lluita: diuen que la conselleria ha rescindit els seus contractes durant la pandèmia del coronavirus i reclamen a la Generalitat que "es mantinguin" els seus llocs de treball: "El sistema educatiu a Catalunya se sosté gràcies al fet que el personal docent interí substitut tenim disponibilitat completa, ens incorporem en aules que no coneixem d'un dia per l'altre, ens adaptem a equips docents amb rodatge per una durada incerta, vetllem per l'alumnat i hi creem vincles sense saber fins quant de temps ni si les intervencions que fem a l'aula podran ser completes", han dit en un comunicat. I tot ho fan, asseguren, "confiant en la sort de tenir una vacant" i sense saber si aquell mes cobraran o no.

Què ha passat? El tancament d'escoles i instituts ha enganxat alguns substituts a casa, pendents de cobrir un nou nomenament o bé cobrint una baixa que ja s'ha acabat o està a punt de fer-ho. En ocasions normals, els tornarien a trucar al cap d'uns dies per donar-los alguna nova destinació –alguna baixa, un permís de paternitat o maternitat...– però des de la declaració de la pandèmia el departament ha aturat els nomenaments.

Fonts del departament d'Educació han explicat a l'ARA que aquestes substitucions no s'estan cobrint per "motius pedagògics", perquè la instrucció no és replicar via virtual el que es feia a l'aula. És a dir, no hi ha d'haver un mestre per assignatura ni aula, sinó un "acompanyament a l'alumne" que ja fan els tutors dels centres. Les mateixes fonts han indicat, però, que hi haurà alguns casos, en què sí que es podran nomenar substituts, com si algun centre té un gran nombre de baixes o bé per donar suport extra als estudiants de segon de batxillerat.

Mentrestant, els substituts temen que la situació excepcional provoqui una "precarització més aguda" d'aquest col·lectiu, ja d'entrada molt inestable. Per evitar-ho, demanen al departament d'Educació que faci un nomenament extraordinari de les persones que han treballat aquest curs perquè puguin accedir a cursos i formacions o bé fer suport a alguns centres i també que el temps que les escoles estiguin tancades es compti com a dies treballats i es respecti l'ordre de la borsa docent.

Substituts per facilitar la docència online

Qui també ha demanat al departament que torni a fer nomenaments de manera generalitzada és el sindicat CCOO. En un comunicat, han explicat que davant la situació "excepcional" a causa de la pandèmia, la conselleria també ha de prendre solucions "excepcionals" i donar solució als substituts que ara mateix no treballen, ja que donant-los feina permetria que els mestres que han de teletreballar tinguessin més possibilitats de conciliar la vida laboral i familiar.

Així ho ha dit el sindicat després d'una enquesta feta a més de 2.500 docents d'ensenyaments públics no universitaris i més de 600 de l'educació concertada i privada, en què s'ha posat de manifest que els mestres i professors tenen "seriosos problemes" per tirar endavant la docència online, ja sigui per les circumstàncies personals derivades del confinament o bé per dificultats tècniques.

En aquest sentit, els alumnes de la meitat dels centres públics tenen dificultats tècniques o bé personals i familiars per seguir les classes de manera virtual. Entre els docents, també hi ha una "clara majoria d'opinions crítiques i una mitjana global ponderada per sota de la nota d'assoliment". En resum, CCOO critica que els projectes online del departament "ignoren greus dificultats" tant del personal com de l'alumnat.