En llibertat l'home arrestat per la desaparició de la seva parella, que va aparèixer morta a Corbera de Llobregat

Gir en el cas de la dona desapareguda a Corbera de Llobregat i que va aparèixer morta en una riera d'aquest municipi. Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous la seva parella, un home de 45 anys, per la seva presumpta relació amb el cas, però aquest divendres l'han deixat en llibertat amb càrrecs a l'espera que el jutge el citi a declarar.

Tant la delegació del govern espanyol com la conselleria de Presidència van comptabilitzar el cas com un crim masclista. De fet, des del govern espanyol es va comptabilitzar com la dinovena víctima de la violència masclista a l'Estat aquest any i la delegada del govern espanyol contra la violència de gènere, Victòria Rosell, va assegurar que l'arrestat tenia una ordre d'allunyament i que havia confessat el crim.

Asesinato machista en Corbera de Llobregat. El presunto asesino tenía una orden de alejamiento de ella y ha confesado el crimen. Ahórrennos las respuestas despectivas habituales, repletas de machismo e ignorancia, por favor. O por respeto. #ViolenciaDeGenero #NiUnaMenos https://t.co/VuSChD7i9f — Mª Victoria Rosell Aguilar (@VickyRosell) April 30, 2020

Però fonts de la investigació han explicat a l'agència Efe que mantenen obertes altres línies d'investigació i no descarten que es pugui tractar d'una mort accidental o d'un suïcidi. Tot i així, la investigació policial continua oberta i el cas segueix judicialitzat.

Els Mossos van començar a investigar el cas després que l'entorn de la dona en denunciés la desaparició. Dimecres es va localitzar el cadàver en avançat estat de descomposició en una riera de Corbera de Llobregat. L'endemà dijous, els agents van detenir la parella sentimental de la dona per la seva presumpta relació amb la desaparició. Ara aquest home haurà de passar a disposició del jutge, que continua pendent de rebre l'autòpsia. El cas es manté de moment sota secret de sumari.