El sector turístic veu superat, un any després, l'impacte dels atemptats a Barcelona i Cambrils

"La gent ha continuat venint amb total confiança i estabilitat". És la constatació que, un any després dels atemptats a Barcelona i Cambrils, fan diversos agents del sector turístic així com l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat, en declaracions a l'ACN. Tots ells coincideixen a dir que l'impacte dels atacs terroristes en la imatge de la capital catalana s'ha superat: "Costa creure que encara avui dia [un turista] quan ve a Barcelona estigui pensant que el 17 d'agost de l'any passat hi va haver un atemptat a la Rambla", valoren des del Gremi d'Hotels. De fet, diversos agents del sector asseguren que "el poder de reacció" de la ciutadania i els cossos de seguretat van reforçar la marca Barcelona. Tanmateix, admeten que el 17-A va contribuir al descens de visitants de l'últim trimestre del 2017 encara que "és difícil saber quina part correspon a l'atemptat" i quina a la situació política, apunta el regidor de Turisme de l'Ajuntament de la capital catalana, Agustí Colom.

Segons la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, l'impacte dels atacs terroristes es "va neutralitzar de manera ràpida" i un any després "s'ha revertit". "No hi hauria l'afluència de turistes que tenim si es produís una sensació permanent d'inseguretat", subratlla Chacón. El director general del Gremi d'Hotels de Barcelona, Manel Casals, afegeix que la recuperació "ha sigut bona" però "no total". "Encara estem notant les conseqüències de l'atemptat i de la situació política", afirma Casals. L'entitat va preveure una disminució del 5% en l'ocupació hotelera a la ciutat per a aquest estiu –del 85% del 2017 al 80% d'enguany– que, segons Casals, "s'està complint". "És molt difícil valorar què ens està afectant realment", destaca el director general del Gremi d'Hotels, que admet que el 17-A no ha repercutit en la imatge de Barcelona i opina que la "inseguretat política", "les vagues a l'aeroport" o "els atacs vandàlics" contra el turisme tenen una incidència més negativa.

Des de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona, el seu president, Enrique Alcántara, creu que s'ha recuperat la "normalitat" i que "ningú té en compte" el risc d'atemptat quan es viatja a la capital catalana. "No s'ha ressentit la marca Barcelona com es preveia", sosté el president de l'Associació Catalana d'Agències de Viatges Especialitzades, Martí Sarrate. De fet, Casals va més enllà i assegura que Barcelona va sortir reforçada com a marca quan la gent va veure com havien actuat els cossos de seguretat i els serveis d'emergència. També gràcies a la reacció dels ciutadans anònims, hotelers i comerciants: "Alguns hotels van obrir habitacions buides per a persones que no podien tornar a casa", recorda Casals. També Sarrate opina que el "poder de reacció" de la capital catalana "va donar un valor positiu" a la marca Barcelona en la seva projecció exterior.

El regidor de Turisme de la capital catalana destaca que, tot i l'impacte que van tenir els atemptats durant els primers dies, Barcelona va recuperar "el seu pols de forma molt més ràpida i més àgil" que altres ciutats que també han patit atacs terroristes, com Brussel·les o París. Colom considera que va ser clau que es reobrissin al públic els espais turístics i la Rambla de manera "ràpida".