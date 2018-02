La superilla ja té qui la protegeixi

No hi haurà polèmica que pugui amb els nous vigilants de la superilla del Poblenou. Fan 2,80 metres d’alçada i pesen, cadascun, prop d’una tona. La superilla està protegida, des de fa unes setmanes, per tres escultures de l’obra Guardians de Xavier Mascaró, que la Fundació Vila Casas ha cedit gratuïtament perquè passin a formar part de la col·lecció d’art públic i per aconseguir que l’art entri dins dels límits de la superilla. Els nous guardians han fet seu el tram del carrer Sancho de Ávila que va de Llacuna a Roc Boronat. Són grans figures de ferro colat, que, segons el seu autor, simbolitzen la protecció. Figures com aquestes es van veure per primera vegada a París, l’any 2008, en el marc d’una obra més extensa formada per deu guardians que acompanyaven una gran barca de 17 metres de llarg.