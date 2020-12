Primera nit d'acampada al solar de la nau cremada a Badalona

La nit ha sigut tranquil·la al barri del Gorg de Badalona. Una vintena de supervivents de la nau cremada - on van morir cinc persones- han passat la primera nit al punt on es va originar l'incendi, ara convertit en un solar. En paral·lel, el campament que havien plantat a pocs metres, just al centre de la rambla del Gorg, ja està totalment net, sense rastre de les tendes ni la cuina que el col·lectiu havia instal·lat per escalfar-se i poder menjar calent.

Cap a les 7 del matí, tres furgonetes de l'ARRO dels Mossos s'han personat al campament, ja buit, acompanyant brigades municipals de neteja que en poc més d'una hora han desinfectat la rambla, que ja està oberta al trànsit de vianants i bicicletes.

651x366 Una de les ocupants caminant entre les tendes improvisades al solar de la nau cremada al Gorg de Badalona / MANOLO GARCIA Una de les ocupants caminant entre les tendes improvisades al solar de la nau cremada al Gorg de Badalona / MANOLO GARCIA

Ahir al vespre, i amb l'ordre de desallotjament signat per un jutjat de Badalona, els residents van fer el moviment sorpresa de traslladar-se fins al solar per guanyar temps, ja que obliguen l'Ajuntament a iniciar nous tràmits per intentar fer-los fora. El terreny és propietat privada d'una empresa, que no va denunciar en cap moment l'ocupació de la nau "per raons humanitàries", segons van assegurar després de l'incendi. Amb l'ajuda d'entitats i veïns que donen suport al col·lectiu, en qüestió de poques hores van aconseguir buidar l'acampada del Gorg i instal·lar-se al solar i, malgrat que van arribar patrulles policials i es van produir moments de certa tensió entre els agents i els immigrants, tot va acabar pacíficament.

651x366 Un equip de neteja a la zona on hi havia el campament / MANOLO GARCÍA Un equip de neteja a la zona on hi havia el campament / MANOLO GARCÍA

L'Ajuntament de Badalona, amb Xavier García Albiol al capdavant, retreu als immigrants que optin per ocupar l'espai públic i privat i rebutgin l'oferta municipal d'assistència social temporal, però fonts del consistori assenyalen que han tornat a oferir-los estades a albergs i a hostals. L'alcalde havia demanat mesures cautelaríssimes al jutjat al·legant que el desallotjament del campament responia a un "evident interès públic" per preservar la seva salut arran del covid-19, així com pels incidents, tensions i baralles que hi ha hagut i per la mediació fallida del consistori pel que fa a l'alternativa habitacional que no van voler acceptar.