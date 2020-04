El Suprem obliga l'Estat a repartir més material de protecció als sanitaris

El Tribunal Suprem obliga el ministeri de Sanitat a repartir més material de protecció, com bates, mascaretes, guants i ulleres, al personal sanitari. És una decisió, sense cap concreció de quantitat ni calendari, que neix d'una denúncia de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM), que va demandar l'Estat per una suposada vulneració del dret a la integritat física dels metges i infermers. A més, el Suprem ordena al govern espanyol que en reti comptes quinzenalment: requereix el ministeri de Salvador Illa que informi el tribunal del compliment d'aquesta mesura.

La interlocutòria de la sala contenciosa administrativa del Suprem és contundent: "És notori que els professionals sanitaris no han disposat de tots els elements de protecció necessaris". A més, apunta que tant l'Advocacia de l'Estat com la Fiscalia ho reconeixen implícitament. El Suprem mateix ho ha mantingut des del 31 de març, quan va descartar les mesures cautelaríssimes que demanava la CESM. En aquell moment no es va poder acceptar la pretensió dels sindicats perquè en unes cautelaríssimes no hi intervé l'Advocacia de l'Estat, i el tribunal va creure necessari escoltar què hi havia de dir el govern. Ara els jutges sí que ho han pogut fer.

Però els arguments de l'Advocacia no els han convençut i han tornat a considerar que és evident que el personal sanitari té mancances de material i que això posa en perill la preservació del seu dret a la integritat física i a la salut. Això sí, el govern espanyol ha aportat informes de fins a 19 remeses de material.

Per tot plegat, el Suprem ha triat el camí del mig. Ha donat la raó als sindicats, perquè ha deixat per escrit que hi ha una mancança de material, però la seva decisió tampoc és una clatellada al govern espanyol. El tribunal ha decidit emetre una ordre al ministeri de Salut que deixa un cert marge, perquè no fixa cap quantitat de material ni cap calendari d'acció. L'obliga a adoptar, concretament, "totes les mesures al seu abast perquè tingui lloc efectivament la millor distribució dels mitjans de protecció dels professionals sanitaris".

A banda, també ordenen que s'informi quinzenalment el tribunal "de les mesures concretes adoptades [...] indicant els mitjans de protecció posats a disposició dels professionals sanitaris i la seva distribució efectiva".