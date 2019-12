Dues setmanes de tall ferroviari a Glòries per les obres del futur túnel de trànsit

L'Ajuntament de Barcelona aprofitarà el període de les festes de Nadal per fer els treballs necessaris a la plaça de les Glòries que afecten la circulació de trens. Entre els dies 21 de desembre i 5 de gener, es reforçarà el túnel ferroviari que passa per la plaça per poder perforar, per sota, el futur túnel de trànsit. Aquests treballs obliguen a aturar la circulació de trens de la R3, la R4 i la R12 en el tram comprès entre les estacions d'Arc de Triomf i Sant Andreu Arenal.

El que es fa és, segons el gerent d'infraestructures de l'Ajuntament, Manuel Valdés, "un reforç preventiu", però que per instal·lar les 46 bigues previstes obliga a retirar temporalment la catenària. L'actuació es fa en aquestes dates per aprofitar que només hi ha set dies laborables i que el volum de viatgers cau dels 90.000 diaris als 60.000. Segons la directora de Renfe a Catalunya, Maite Castillo, s'estima que els usuaris hauran de destinar un quart d'hora extra als seus desplaçaments i, per això, la regidora de Mobilitat del consistori, Rosa Alarcón, els ha demanat "excuses" i comprensió per valorar que l'actuació s'enfoca a millorar la plaça de les Glòries.

El pla alternatiu dissenyat entre el consistori, Renfe i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) preveu reforçar el servei de la L1 del metro –amb tres trens en hora punta els laborables– i habilitar un bus llançadora durant les hores punta –entre les sis i les deu del matí i entre les quatre de la tarda i les vuit del vespre– entre les estacions de Sant Andreu Arenal, La Sagrera i Clot-Aragó per l'avinguda Meridiana.

La previsió és que els trens de la R3 i la R4 nord començaran i acabaran servei a Sant Andreu Arenal, els de la R4 sud circularan amb normalitat fins a l'Arc de Triomf i després es desviaran cap a Badalona passant per Clot-Aragó, i els de la R12 circularan desviats per Passeig de Gràcia, de manera que no pararan a estacions com Catalunya, Arc de Triomf, Sant Andreu Arenal o Torre Baró. TMB i Renfe han acordat que, en aquest període, els títols de transport no integrats seran vàlids per accedir al metro.

Valdés ha detallat que no es preveu que sigui necessari allargar aquest tall més enllà de la vigília de Reis i ha concretat que es treballa amb l'horitzó que el túnel viari per sota de la plaça estigui enllestit entre els mesos d'agost i setembre del 2021. El responsable d'infraestructures del consistori ha explicat que ja s'ha perforat, sense incidències, per sota del túnel de la R2 a l'Estació de França i que ara cal fer aquest reforç preventiu per seguir l'excavació per sota dels túnels de la R3 i la R4. L'últim tram serà el que passa per sota de la L1 del metro, on l'actuació de reforç es fa des de fora i sense necessitat de cap tall.