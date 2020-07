La taxa de risc de pobresa va caure fins al 19,5% el 2019 a Catalunya

Els ingressos mitjans nets de les llars catalanes van arribar als 13.527 euros per persona l'any 2018, un 1,4% més que l'any anterior, segons ha publicat avui l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat). Aquest augment d'ingressos segueix amb la tendència a l'alça dels últims 7 anys i beneficia fonamentalment les dones de 65 anys i més, que han incrementat els ingressos un 9,6%, segons apunta l'oficina d'estadística catalana.

Al mateix temps que van pujar els ingressos mitjans, l'any passat també va millorar la taxa de risc de pobresa, que va caure gairebé dos punts percentuals. Així, el nombre de persones que viuen sota el llindar de la pobresa va passar del 21,3% el 2018 al 19,5% el 2019. De nou el col·lectiu que millora més és el de les persones amb més de 65 anys i en concret les dones.

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, que aglutina més de 3.000 entitats socials, ha alertat que l'informe també evidencia que si no es tenen en compte l'efecte bàlsam que suposen les pensions, prestacions i ajudes, prop del 44% de la població estaria en risc de pobresa. Aquesta seria, indiquen, la xifra de pobresa estructural abans de la intervenció de les administracions per pal·liar aquesta xacra.

Per això, assenyalen que la lleugera millora de la taxa de pobresa (que en ser del 2019 no té en compte encara l'efecte que ha produït la pandèmia del covid-19) es podria atribuir al millor funcionament de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC), que ara ja està totalment desplegada, en imports màxims.

Per millorar aquesta situació i posant la vista ja al 2020, any en que les dades es veuran fortament impactades per la crisi sanitària, les entitats socials reclamen que s'acceleri l'encaix entre la RGC i l'Ingrés Mínim Vital (IMV) que es va aprovar fa dos mesos. "Ara més que mai cal assegurar la garantia d’ingressos i, per això, és imprescindible que els dos governs concretin immediatament l’encaix de l’ingrés mínim vital i la renda garantida", asseguren els portaveus de la Taula.

La Taula també constata l'impacte desigual de la pobresa, que afecta especialment la infància amb una taxa que ronda el 30% (28% el 2018) i les persones migrades, que passen del 48% (2018) al 50%. Per tipologia de llars, gairebé la meitat de les llars monoparentals estan en situació de pobresa (47%), el doble que la resta.